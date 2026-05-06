Ebeveynler dikkat! Ünlü bebek maması 'zehirli' olduğu için acil toplatma kararı!

Nutricia, “cereulide” toksini riski nedeniyle Bebelac 1 serisinin bazı partilerini piyasadan toplatma kararı aldı. Olası sağlık riski nedeniyle ebeveynlere dikkatli olunması yönünde uyarı yapıldı.

Bebek maması pazarının en büyük oyuncularından biri olan Nutricia (Nutrisya), Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Bebelac 1 markalı ürünler için acil bir bilgilendirme notu paylaştı.

24 Ocak 2026 tarihinde başlatılan gönüllü geri çağırma sürecinin, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yayımlanan yeni kılavuzlara uyum sağlamak amacıyla 4 Mayıs 2026 tarihinde güncellendiği bildirildi.

BEBELAC HANGİ ÜRÜNLERİ GERİ ÇAĞIRDI?

(PARTİ NUMARALARI)Geri çağırma işlemi Bebelac 1'in sadece belirli üretim serilerini kapsıyor.

Üretici firma, bu ürünleri satın alanların satış noktalarına iade yaparak paralarını geri alabileceklerini veya internet sitelerindeki formu doldurabileceklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bu durumdan ötürü içtenlikle üzüntülerimizi bildiriyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Herhangi bir hastalık şüphesi olanların bir sağlık uzmanına başvurmalarını tavsiye ederiz" ifadelerine yer verildi.

GERİ ÇAĞIRMA NEDENİ: ÖLDÜREBİLEN TOKSİN

Piyasadan toplama kararının arkasındaki gerekçe, Bacillus cereus bakterisinin ürettiği cereulide toksini olarak açıklandı.

Uzmanlar bu toksin hakkında şu uyarılarda bulunuyor:

Isıya karşı son derece dayanıklıdır ve gıdalarda uzun süre kalıcılığını korur.

Özellikle bağışıklığı zayıf olan bebeklerde büyük risk teşkil eder.

Kusma, ishal ve nadir durumlarda daha ağır sağlık problemlerine yol açabilir.

KÜRESEL KRİZ BÜYÜYOR: MİLYONLARCA ÜRÜN TOPLATILDI

Bebelac 1 vakası buz dağının sadece görünen kısmı. 2025 yılının sonundan bu yana bebek maması sektöründe küresel bir çalkantı yaşanıyor. Nestlé, Danone ve Lactalis gibi dev üreticiler, 60’tan fazla ülkede benzer nedenlerle ürünlerini raflardan indirmek zorunda kaldı. İngiltere’de aynı toksin şüphesiyle 36 bebekte meydana gelen zehirlenme vakaları incelenirken, bazı olaylarda hastaneye yatışlar ve şüpheli ölüm dosyaları gündeme geldi.

TÜRKİYE’DE BEBEK MAMASI DENETİMİNDE YENİ DÖNEM

2026 yılının başında Türkiye’de de benzer panikler yaşanmış; Nestlé’ye ait SMA ve Danone’ye ait Aptamil serileri "cereulide" şüphesiyle toplatılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, artan riskler üzerine ithal edilen tüm bebek mamalarına daha katı analiz şartları ve her üretim partisi için ayrı denetim zorunluluğu getirdi.