Gündem Avrupa'da Rusya alarmı: Prag'da kritik zirve
Avrupa'da Rusya alarmı: Prag'da kritik zirve

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Avrupa'da Rusya alarmı: Prag'da kritik zirve

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Rusya'nın Avrupa güvenliği için en büyük tehdit olduğu konusunda birleşti. Liderler, Ukrayna'ya desteğin kararlılıkla sürmesi gerektiği mesajını verdi.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen "Europe as a Task" konferansında bir araya gelen iki lider, kıtanın değişen güvenlik mimarisi ve Rusya ile yaşanan gerilime dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prag Kalesi'nde gerçekleşen görüşmelerde ortak savunma ve NATO vurgusu ön plana çıktı.

"Tehdit sadece Ukrayna ile sınırlı değil"

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Rusya'nın mevcut tutumuyla Avrupa güvenliği için en ciddi ve doğrudan tehdit olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Tehdidin boyutlarına dikkat çeken Pavel, bu durumun sadece bölgesel değil, küresel bir sorun olduğunu belirtti. Pavel, "Bu nedenle sadece Avrupa Birliği sınırları içinde değil, NATO bünyesinde de daha güçlü ve ortak adımlar atılmalı" dedi.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Pavel, bir yandan barışçıl çözümler için diplomatik yolların aranması gerektiğini, diğer yandan ise Ukrayna'ya verilen askeri ve lojistik desteğin tavizsiz devam etmesinin şart olduğunu kaydetti.

Finlandiya'dan dikkat çeken Ukrayna çıkışı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb da mevkidaşına destek vererek Rusya’nın oluşturduğu risklerin ciddiyetini vurguladı. Stubb, Avrupa'nın Ukrayna’ya bakış açısını değiştirmesi gerektiğini belirterek ezber bozan bir açıklama yaptı.

Stubb, Avrupa'nın geleceğinin Ukrayna'nın direnişine bağlı olduğunu ima ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın Avrupa'dan neye ihtiyacı olduğunu konuşmak yerine, belki de biz Avrupalıların Ukrayna'dan neye ihtiyacı olduğunu düşünmeye başlamalıyız."

Prag'daki konferansta verilen mesajlar, Avrupa'nın kuzey ve orta kanadının Rusya'ya karşı ortak bir savunma stratejisi oluşturma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Rusya'dan Kiev'e "füze saldırısı" uyarısı! Putin'den Zafer Günü için ateşkes kararı

Rusya, Google ve Telegram'a cezayı kesti

"Kalıcı barış" çağrısı yinelendi! BM'den Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes kararına destek

Katar ve Rusya dışişleri bakanları arasında kritik görüşme

Erçelik

Batı, Rusya'yı bahane ederek ölü atları olan savunma sanayilerini tekrar hayata geçirip diğer alanlardaki maddî zaafiyetlerini kapatma çabasındalar. Biz onlar düşünmeye dururken iyi yol aldık Maşallah. Biraz daha düşünüp, tartışmaya devam edin. Güzel oluyor. Bu arada Çin otomobil sanayisi batıya el sallıyormuş.

Erçelik

Bir çok ab ülkesine göre bizim 'sistem avantajımız' var. Karar yollarımızın kısa olması bugünkü zamanda büyük bir avantaj.
