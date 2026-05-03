  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kilo vermek isteyenler, resmen sıfırlıyor: Sandaloz sakızının faydaları ve zararları! Etkilerini okuyan şaşıracak İzmir Çevre Yolu ücretli mi olacak? AK Parti'den açıklama geldi! 50 yıldır beşikle bebekleri buluşturuyor 14 yıldır kayıp Melike'nin annesi: 'Bir parça kemiğe razı oldum' İçişleri Bakanlığından ‘sarı’ kodlu uyarı! Kar, yağmur, fırtına… 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'da sona erdi: Kazanan Avustralyalı Sebastian Berwick AK Parti Afyonkarahisar'da 96. İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi... Önemli bilgi: Maydanozun sararmasını geciktiren basit saklama tüyosu: Kavanozda çiçek yöntemi Tamı tamına 22 milyon euro mu? Suudi Arabistan bombası patlayacak mı? Fenerbahçe göndermek istiyor
Spor
9
Yeniakit Publisher
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'da sona erdi: Kazanan Avustralyalı Sebastian Berwick
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'da sona erdi: Kazanan Avustralyalı Sebastian Berwick

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda (TUR 2026) Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı sporcu Sebastian Berwick birinci oldu.

#1
Foto - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'da sona erdi: Kazanan Avustralyalı Sebastian Berwick

İzmir’in Çeşme ilçesinde 26 Nisan’da başlayan ve Ege ile Akdeniz kıyılarından geçen TUR 2026, Ankara etabıyla sona erdi.

#2
Foto - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'da sona erdi: Kazanan Avustralyalı Sebastian Berwick

Turun 6. ve kraliçe etabında liderliği ele geçiren Sebastian Berwick, toplamda 26 saat 34 dakika 19 saniyeyle genel klasman birincisi oldu. TUR 2026’yı kazanan 26 yaşındaki Avustralyalı bisikletçi, turkuaz mayonun da sahibi oldu.

#3
Foto - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'da sona erdi: Kazanan Avustralyalı Sebastian Berwick

TUR 2026’yı Equipo Kern Pharma takımından Kolombiyalı Ivan Ramiro Sosa ikinci, Solution Tech NIPPO Rali ekibinden Belçikalı Kamiel Bonneu ise üçüncü sırada bitirdi.

#4
Foto - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'da sona erdi: Kazanan Avustralyalı Sebastian Berwick

TUR 2026’nın 8. ve son etabını Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe kazandı.

#5
Foto - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'da sona erdi: Kazanan Avustralyalı Sebastian Berwick

Crabbe, Ankara’daki 108,4 kilometrelik parkuru 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

#6
Foto - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'da sona erdi: Kazanan Avustralyalı Sebastian Berwick

TUR 2026’da turkuaz mayonun dışında verilen 3 mayo da sahibini buldu. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayoyu, genel klasman birincisi Sebastian Berwick aldı.

#7
Foto - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'da sona erdi: Kazanan Avustralyalı Sebastian Berwick

En iyi sprinter olarak Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe, yeşil mayoyu kazandı.

#8
Foto - 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ankara'da sona erdi: Kazanan Avustralyalı Sebastian Berwick

Türkiye Güzellikleri Primleri kategorisinde verilen beyaz mayoyu ise Konya Büyükşehir Belediyespor’dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı elde etti. Takımlarda ise XDS Astana ekip olarak birinci oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç
Ekonomi

Tavuk fiyatlarında zammı savundu! İşte fahiş fiyat çetesinin arkasındaki güç

Hükümetin fahiş fiyatla mücadelesini hedef alan CHP’nin gölge Tarım Bakanı Sencer Solakoğlu, tavuk ve süt fiyatlarındaki artışları meşrulaşt..
Leyla Alaton hakkında şok iddialar: "Hem Küfrediyor Hem Teşvik Alıyor"
Gündem

Leyla Alaton hakkında şok iddialar: "Hem Küfrediyor Hem Teşvik Alıyor"

Alarko Holding’in kurucusu İshak Alaton’un kızı Leyla Alaton ile iş insanı Ahmet Özcan arasındaki hukuk mücadelesi, devlet büyüklerine yönel..
Ahmet Türk göreve dönemiyor! PKK’nın silahları bırakma sözünü yerine getirmemesi etkili oldu!
Gündem

Ahmet Türk göreve dönemiyor! PKK’nın silahları bırakma sözünü yerine getirmemesi etkili oldu!

Görevden alınarak yerine kayyım atanan DEM Partili Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk görevine dönemiyor.

Şanlıurfa'da katliam gibi olay! Ölüler ve yaralılar var
Gündem

Şanlıurfa'da katliam gibi olay! Ölüler ve yaralılar var

Katliam gibi olay Şanlıurfa’da yaşandı. Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralan..
İran yüzlerce kişinin mal varlığına el koydu
Dünya

İran yüzlerce kişinin mal varlığına el koydu

İran'da yüzlerce kişinin mal varlığına el konuldu. Tahran savcılığı, yaptığı açıklamayla "İran'ın güvenliğini tehlikeye atan" 250'den fazla ..
Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi
Dünya

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi

Ürdün ordusu, Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı belirtilen noktalara hava saldırısı düzenlediği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23