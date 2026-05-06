Suça Sürüklenen Çocuk Paneli Boğaziçi Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi

Armağan, çocuk suçluluğuna bütüncül bir perspektifle bakılması gerektiğini ifade ederek şu sözleri kullandı: “Suça sürüklenen her bir çocuğun hikayesini dinlediğimizde, izlediğimizde süreçte bir bütünsellik problemi tespit ediyoruz.” Çocuğun davranışını yalnızca adli dosya üzerinden değerlendirmenin yeterli olmayacağını vurgulayan Armağan, çocuğun içinde bulunduğu şartların iyi okunması gerektiğini söyledi. Bu noktada şu ifadeleri kullandı: “Çocuğun koşullarına bakmamız ve anlamamız gerekiyor.” Armağan, çocuk suçluluğunda koruyucu ve destekleyici tedbirlerin verilmesinin tek başına yeterli olmadığını, bu tedbirlerin etkisinin de düzenli olarak izlenmesi gerektiğini belirtti: “Koruyucu ve destekleyici tedbirler veriliyor ama etkisi izlenmiyor sistemde. Etkisini izleyecek modellere gitmemiz gerekiyor.” Dijital medya ve sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki etkisine de dikkat çeken Armağan, özellikle riskli çocuklarda dijital mecraların ve sosyal medya hesaplarının güvenlik tedbirleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Birinci oturumun soru-cevap bölümünde çocuk suçluluğunda sosyoekonomik dezavantaj, şehirleşme, mahalle kültürü, suç tiplerindeki değişim, medya içerikleri ve dijital oyunların etkisi gibi başlıklar tartışıldı. Konuşmacılar, sosyoekonomik dezavantajın önemli bir risk faktörü olmakla birlikte tek başına açıklayıcı olmadığını; aile bağlarının zayıflaması, dijital riskler, sosyal çevre, okul kültürü ve rehberlik eksikliğinin de çocuk suçluluğunda belirleyici olduğunu ifade etti. Müşerref Pervin Tuba Durgut, son yıllarda çocuk suçluluğunda yalnızca niceliksel bir artıştan değil, suçun mahiyeti ve profilindeki değişimden de söz edilmesi gerektiğini belirtti. Durgut, bu değişimi şu sözlerle özetledi: “Çocuk suçlulukta tabii ki elbette artış oldu ama asıl suçun mahiyeti ve suçlu profili değişti.” Birinci oturum, çocuk ceza adalet sisteminin yalnızca cezalandırma ekseninde değil; önleme, koruma, rehabilitasyon, aile desteği, okul sistemi, sosyal politika ve kurumlar arası koordinasyon temelinde yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki ortak vurguyla tamamlandı. Programın ikinci oturumu “Çocuk Ceza Adalet Sistemine Yeni Bir Bakış: Yaptırım ve Koruma Dengesi” başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumun moderatörlüğünü Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Av. Hacer Nur Kılıçarslan üstlendi. İkinci oturumda; Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Demirel ve İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Doç. Dr. Cengiz Apaydın konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda çocuk ceza adalet sisteminde yaptırım ve koruma dengesinin nasıl kurulması gerektiği; psikolojik gelişim, aile yapısı, travma, dijitalleşme, bağımlılık, çocukların ceza sorumluluğu, infaz sistemi, eğitim ve hukuk bilinci gibi başlıklar üzerinden ele alındı.