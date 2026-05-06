Süper Lig çöplüğe döndü! İşte değişen teknik direktörler!
Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda 32 hafta geride kalırken, alınan kötü sonuçların ardından 13 takım teknik direktör değişikliğine gitti.
Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği, bu sezon ikinci kez göreve getirdiği Volkan Demirel'le yollarını ayırdı.
SÜPER LİG'DE BU SEZON SADECE 5 TAKIM HOCA DEĞİŞTİRMEDİ
Süper Lig'de bu sezon sadece 5 takım hocası ile yollarını ayırmadı. İşte o takımlar ve teknik direktörleri:
SÜPER LİG'DE DAHA ÖNCE GÖREVLERİNDEN AYRILAN TEKNİK DİREKTÖRLER ŞÖYLE:
* İsmet Taşdemir | Gaziantep FK
* Çağdaş Atan | Başakşehir
* Selçuk Şahin | Eyüpspor
* Jose Mourinho | Fenerbahçe
* Solskjaer | Beşiktaş
* Markus Gisdol | Kayserispor
* Emre Belözoğlu | Antalyaspor
* Hüseyin Eroğlu | Gençlerbirliği
* Marcel Licka | Fatih Karagümrük
* Recep Uçar | Konyaspor
* İlhan Palut | Çaykur Rizespor
* Shota Arveladze | Kasımpaşa
* Volkan Demirel | Gençlerbirliği
* Erol Bulut | Antalyaspor
* Onurcan Korkmaz | Fatih Karagümrük
* Orhan Ak | Eyüpspor
* Çağdaş Atan | Konyaspor
* Thomas Reis | Samsunspor
* Metin Diyadin | Gençlerbirliği
* Radomir Djalovic | Kayserispor
* Levent Şahin | Gençlerbirliği
* Burak Yılmaz | Gaziantep FK
* Domenico Tedesco | Fenerbahçe
