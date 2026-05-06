Özgürlük Projesi'nde kısa mola: Abluka tavizsiz sürecek

Yücel Kaya
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin güvenliğini sağlamayı hedefleyen "Özgürlük Projesi"nin kısa süreliğine askıya alındığını duyurdu. Trump, bu karara rağmen İran'a yönelik deniz ablukasının tüm gücüyle süreceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü tesis etmek amacıyla başlatılan Özgürlük Projesi (Project Freedom) ile ilgili kritik bir gelişmeyi paylaştı.

"Nihai anlaşma için kısa bir mola"

Trump, projenin durdurulma kararının Pakistan ve diğer ülkelerden gelen talepler üzerine alındığını belirtti. İran'a karşı yürütülen harekatta "muazzam askeri başarılar" elde edildiğini savunan Trump, İranlı temsilcilerle nihai bir anlaşmaya varılması yolunda önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Başkan Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan ve diğer ülkelerin talebi, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması nedeniyle; abluka tam olarak yürürlükte kalırken nihai bir anlaşmanın imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulması konusunda mutabık kaldık."

Abluka tavizsiz sürecek

Özgürlük Projesi'nin askıya alınmasına rağmen, ABD'nin İran limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasında herhangi bir gevşeme olmayacağı net bir dille ifade edildi. Trump, ablukanın "tam olarak yürürlükte" kalacağını belirterek, Washington'ın Tahran üzerindeki baskıyı azaltmaya niyeti olmadığının sinyalini verdi.

Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan yüzlerce gemi ve binlerce mürettebatın tahliyesini hedefleyen Özgürlük Projesi, bölgedeki askeri gerilimi en üst düzeye çıkarmıştı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), operasyon kapsamında bölgede güdümlü füze muhripleri ve çok sayıda hava unsuruyla teyakkuz halini sürdürüyor.

