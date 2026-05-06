ABD'de, antidepresan patlaması!

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, ABD’de halk sağlığını tehdit eden aşırı ilaç tüketimine karşı yeni bir strateji belirlediklerini açıkladı.

Özellikle antidepresan kullanım oranlarını düşürmeyi hedefleyen bakanlık, toplum bilincini artırmaya yönelik resmi bir kampanya başlattığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Amerika'da yaygın olarak kullanılan antidepresanların azaltılması için ulusal bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Psikiyatrik ilaçların "azaltılmasını" teşvik eden yeni girişimini duyuran Kennedy, "Bugün, özellikle çocuklar arasında psikiyatrik ilaçların aşırı kullanımını ele alarak, ulusumuzun ruh sağlığı krizine karşı net ve kararlı bir adım atıyoruz." dedi.

Kennedy, bu girişim kapsamında Madde Bağımlılığı ve Ruh Sağlığı Hizmetleri İdaresinin reçete yazma eğilimleri hakkında bir rapor yayınlayacağını belirtti.

"şeffaflık ve ruh sağlığı konusunda daha bütünsel bir yaklaşım" geliştireceklerini ifade eden Kennedy

Bakan Kennedy, daha önce yaptığı açıklamalarda, serotonin düzeyini artıran bazı ilaçlarla okul saldırıları arasında olası bir bağlantı bulunabileceğini öne sürmüş, bu ilaçların bağımlılık riskine ilişkin de tartışmalı değerlendirmelerde bulunmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre, 2020 yılında ülkedeki yetişkinlerin yüzde 16,5’i ruh sağlığı sorunları nedeniyle psikiyatrik ilaç kullandı.

Kaynak: AA