Windows 11’e iPhone ayarı geliyor

Windows 11 iPhone desteğine kavuşuyor! Microsoft, Windows 11 için yeni bir özellik olan Phone Link for iPhones’u tanıttı. Bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları, telefonlarını Windows bilgisayarlarına bağlayarak çeşitli özelliklere erişebilecekler. Şu anda, Windows Insiders programı altında önizleme olarak sunulan bu özellik, iPhone kullanıcıları için eşlik eden bir uygulama yükleyerek çalışıyor. Bu uygulama Bluetooth aracılığıyla bilgisayara bağlanarak telefon bildirimlerini görüntüleyebiliyor ve yönetilebiliyor. Ayrıca, kullanıcılar PC’deki Phone Link uygulamasını kullanarak mesajlara yanıt verebiliyorlar ve bu mesajlar iPhone’daki Mesajlar uygulamasıyla senkronize ediliyorlar. Ancak, grup mesajlarına yanıt verme veya medya gönderme desteği henüz yok.

Phone Link for iPhones’un ne zaman tüm Windows 11 kullanıcıları için kullanıma sunulacağı veya hangi diğer özellikleri sunacağı belirsiz. Microsoft, Phone Link’e daha fazla işlevsellik eklemek üzerine çalıştığını belirtiyor. Örneğin, Android telefonlar için Phone Link kullanıcıları, Dosya Gezgini veya diğer uygulamalar aracılığıyla telefonlarından PC’lerine fotoğraf sürükleyip bırakabiliyorlar.

Phone Link, Windows 11 ile birlikte sunulan birçok yeni özellikten sadece biri. Yeni işletim sistemi, merkezde ikonları gösteren yeniden tasarlanmış bir Başlat menüsü; daha fazla uygulama ve oyun sunan yeni bir Microsoft Mağazası; kişiselleştirilmiş bilgi gösteren widget’lar; geliştirilmiş performans ve güvenlik; ve daha fazlasını içeriyor.

Windows Insiders, Phone Link for iPhones’u Phone Link uygulamasını sürüm 1.23012.169.0 veya daha yüksek bir sürüme güncelleyerek deneyebilirler. Windows Insiders’a katılmak için kullanıcıların bir Microsoft hesabına kaydolmaları ve Ayarlar> Windows Güncelleme> Windows Insider Programı’nda önizleme sürümlerine katılmaları gerekiyor. Ancak, önizleme sürümlerinin cihazları etkileyen hataları veya sorunları olabileceğini de unutmayın.