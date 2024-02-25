  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol ve doğal gaz üreticisi! Çin tarafından ilk kez orada yeni bir keşif yapıldı! Gaz sahası keşfedildi

Güney Amerika ülkesinden Türkiye kararı: Surinamlı bir şirket Türkiye'den o ürünü almak istiyor! Talep belli oldu

Bu haberimiz Babacan'a gelsin! 6'lı masanın beceriksizi Deva'nın lideri bu haberimizi mutlaka görmeli...

Refah'ta korku hakim!

'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor' haberlerine yalanlama

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

İmamoğlu pişkinliği: MHP'li ismin sloganını çaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana mitinginde konuştu! KAAN'ın üst modeli geliyor

KKTC'de neler oluyor? Önce eski bakan şimdi de Korgeneral Ömer Paç tutuklandı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular uyardı! İkinci basımdan uzak durun
Teknoloji Windows 11’de ekran kartı sıcaklığını görme
Teknoloji

Windows 11’de ekran kartı sıcaklığını görme

Yeniakit Publisher
2024-02-25 23:50:00 -
Windows 11’de ekran kartı sıcaklığını görme

Microsoft'un son PC yazılımı Windows 11'de ekran kartı sıcaklığını kolayca öğrenebilirsiniz. Windows 11'de bazı ayarlar yaparak ekran kartı sıcaklığını görebilirsiniz.

Ekran kartları grafik çalışırken, video işlerken yada oyun oynarken hayati önem taşıyor. Windows 11'de kullandığınız ekran kartından maksimum verim almak istiyorsanız sıcaklığı düşürmek büyük önem arz ediyor.

Windows 11’de ekran kartı sıcaklığı ölçme ayarı

Kullandığınız bilgisayarlarda ekran kartı sıcaklığını ölçmek için izleyebileceğiniz 2 farklı yöntem bulunuyor.

Bu yöntemlerden birincisi 'Görev Yöneticisi' uygulamasını çalıştırmak. Böylece ekran kartı sıcaklığınızı ölçmek için şu adımları izleyin:

Birincisi boş bir ekranda klavyenizde Ctrl + Alt + Del veya Ctrl + Shift + Esc tuşlarına aynı anda basarak 'Görev Yöneticisi' uygulamasını çalıştırmak.
Üste yer alan sekmelerden 'Performans' sekmesini tıklayınız.
Karşınıza çıkan sayfada 'GPU' yazılı olan sekmeyi bulup tıklayın.
Bu menüden ekran kartınızla alakalı birçok anlık veriye erişebilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarif edilen yöntem bilgisayarınıza ek bir uygulama veya program yüklemeden ekran kartı sıcaklığınızı ölçebilirsiniz. Bu yöntemi tercih etmeyenler için bazı uygulama ve programlar var. Birinci olarak ekran kartınızın driverlarını yüklediğiniz uygulamadan faydalanabilirsiniz. İkinci yöntemse GPU-Z veya HWMONITOR programlarını kullanabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23