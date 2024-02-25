Windows 11’de ekran kartı sıcaklığını görme

Ekran kartları grafik çalışırken, video işlerken yada oyun oynarken hayati önem taşıyor. Windows 11'de kullandığınız ekran kartından maksimum verim almak istiyorsanız sıcaklığı düşürmek büyük önem arz ediyor.

Windows 11’de ekran kartı sıcaklığı ölçme ayarı

Kullandığınız bilgisayarlarda ekran kartı sıcaklığını ölçmek için izleyebileceğiniz 2 farklı yöntem bulunuyor.

Bu yöntemlerden birincisi 'Görev Yöneticisi' uygulamasını çalıştırmak. Böylece ekran kartı sıcaklığınızı ölçmek için şu adımları izleyin:

Birincisi boş bir ekranda klavyenizde Ctrl + Alt + Del veya Ctrl + Shift + Esc tuşlarına aynı anda basarak 'Görev Yöneticisi' uygulamasını çalıştırmak.

Üste yer alan sekmelerden 'Performans' sekmesini tıklayınız.

Karşınıza çıkan sayfada 'GPU' yazılı olan sekmeyi bulup tıklayın.

Bu menüden ekran kartınızla alakalı birçok anlık veriye erişebilirsiniz.

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Tarif edilen yöntem bilgisayarınıza ek bir uygulama veya program yüklemeden ekran kartı sıcaklığınızı ölçebilirsiniz. Bu yöntemi tercih etmeyenler için bazı uygulama ve programlar var. Birinci olarak ekran kartınızın driverlarını yüklediğiniz uygulamadan faydalanabilirsiniz. İkinci yöntemse GPU-Z veya HWMONITOR programlarını kullanabilirsiniz.