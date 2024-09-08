Windows 11 çökme sorununu düzeltti

Windows 11 kullanıcıları, bir süredir Dosya Gezgini’ni açmaya çalışırken yaşadıkları explorer.exe çökme sorunu nedeniyle sıkıntılı anlar yaşıyordu. Neyse ki, Microsoft nihayet bu sorunun çözüldüğünü duyurdu. Özellikle Dosya Gezgini’ni görev çubuğundan açmaya çalışırken uygulamanın yanıt vermemesi, bazı kullanıcılar için can sıkıcı hale gelmişti. Microsoft, yaptığı açıklamada bu sorunun Build 22635.4005 güncellemesi ile çözüldüğünü doğruladı.

Microsoft, Windows 11’deki Dosya Gezgini çökme sorununu çözdüğünü duyurdu

Sorun, çoğunlukla Beta kanalı kullanıcılarını etkiliyordu ve Dosya Gezgini açılmaya çalışıldığında uygulamanın yanıt vermemesiyle ortaya çıkıyordu. Microsoft, bu çökme sorununu çözmek için hızla harekete geçti ve Beta kanalında Build 22635.4005 sürümünü kullanıma sundu. Ancak, sorunun çözümü sadece bu sürümle sınırlı değil; Microsoft, aynı zamanda KB5041587 güncellemesiyle daha geniş bir düzeltme paketi sunarak, Dosya Gezgini ile ilgili çeşitli hataları giderdi.

Microsoft, sadece Dosya Gezgini’nin çökmesiyle ilgili sorunları değil, aynı zamanda “Ctrl + F” tuş kombinasyonunun çalışmaması gibi kullanıcıları zor durumda bırakan başka hataları da düzeltti. Dosya Gezgini’nde bir dosya veya klasör ararken bu kısayolu kullanamamak, özellikle yoğun kullanıcılar için oldukça büyük bir eksiklikti. Neyse ki, bu sorun da güncellemelerle birlikte giderildi.

Microsoft, explorer.exe çökme sorununun birden fazla nedeni olabileceğini belirtti. Bu yüzden eğer kullanıcılar, en son güncellemeleri yapmalarına rağmen benzer sorunlar yaşamaya devam ediyorlarsa, Microsoft’a yeni bir geri bildirim göndermeleri öneriliyor. Şirket, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldığını söylüyor.