Windows 10 krizi Apple’a yaradı! Mac satışları patladı, sebebi şaşırtmadı!

Counterpoint Research tarafından yayımlanan son rapora göre dünya genelindeki bilgisayarların yaklaşık yüzde 40’ı halen Windows 10 çalıştırıyor. Ekim 2025 itibarıyla desteğin tamamen sona erecek olması, şirketleri ve bireysel kullanıcıları erken donanım yenileme kararları almaya yöneltti. Bu hareketlilik büyük üreticilerin sevkiyatlarını artırırken Apple bu süreçten en güçlü fayda sağlayan markalardan biri olarak öne çıktı.

Counterpoint verilerine göre Apple’ın küresel Mac sevkiyatları 2025’in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 14,9 oranında artış gösterdi. Bu artışta yeni MacBook modellerine olan ilginin yanı sıra kurumsal pazarda Apple donanımlarına yönelik talebin de önemli etkisi oldu.

Aynı dönemde Lenovo yüzde 17,4’lük büyüme oranıyla en yüksek artışı kaydetti ve en büyük PC üreticisi konumunu korudu. Asus yüzde 14,1 büyüme oranıyla onu takip etti. HP yüzde 10,3 artışla özellikle kurumsal satışlarda güç kazandı. Dell ise yüzde 0,9 oranında düşüş yaşadı. Rapor, bu dönemde en büyük beş markanın küresel PC pazarının yaklaşık dörtte üçünü kontrol ettiğini ortaya koydu. Küçük üreticiler ise sabit kaldı ya da düşüş gösterdi.

Rapor ayrıca üreticilerin yapay zeka özellikleriyle donatılmış yeni sistemleri daha agresif şekilde pazarlamaya başladığını da vurguladı. Şimdilik bu özellikler doğrudan satışların ana belirleyicisi olmasa da kurumsal alıcılar yapay zeka desteğini uzun vadeli donanım alım planlarına dahil etmeye başlamış durumda. Bu yaklaşımın önümüzdeki yıllarda donanım yenileme döngülerini daha da hızlandırması bekleniyor.

Windows 10 desteğinin bitmesiyle başlayan bu büyük donanım değişim süreci, Apple için özellikle MacBook satışlarında ciddi bir ivme yarattı. Kurumsal şirketlerin yapay zeka destekli iş süreçlerine hazırlanmak için daha güçlü cihazlara yönelmesi bu trendi güçlendiriyor.