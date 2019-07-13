0553 313 94 23

Wimbledon’da şampiyon Simona Halep

2019 Wimbledon tek kadınlar kategorisinde dünya 7 numarası Simona Halep, finalde karşılaştığı Serena Williams’ı 6-2 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup ederek, kariyerinde ilk kez bu turnuvada şampiyonluk yaşadı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:31
Wimbledon’da şampiyon Simona Halep

2019 Wimbledon tek kadınlar kategorisinde dünya 7 numarası Simona Halep, finalde karşılaştığı Serena Williams’ı 6-2 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup ederek, kariyerinde ilk kez bu turnuvada şampiyonluk yaşadı.


Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon’da tek kadınlar kategorisinde şampiyon belli oldu. Final maçında Rumen raket Simona Halep, dünya 11 numarası ABD’li Serena Williams’ı 6-2, 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup ederek, turnuvada kupanın sahibi oldu. Wimbledon’a daha önce iki kez çeyrek final ve bir kez de yarı final turunda veda eden Simona Halep, bu yıl finalde karşı karşıya geldiği Serena Williams’ı eleyerek bu turnuvada ilk kez zirveyi temsil etmeyi başardı.


Wimbledon final heyecanı yarın tek erkekler kategorisinde oynanacak Federer - Djokovic mücadelesiyle devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li belediyenin cami yapımını durduracak imar planı değişikliğine tepkiler
    1. HDP'li belediyenin cami yapımını..
    2. Kuşadası kruvaziyer turizminde tekrar..
    3. Fenerbahçe Üniversitesi'ne 300 milyon..
    4. ABD ve İngiltere'den Rusya'ya karşı..
    5. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    6. Gurbetçiye Modalife’dan kaçırılmayacak..
    7. Sandıklı’da araç yangını
    8. Orman ekiplerinin hızı yüreklere de su..
    9. Başkentte 15 Temmuz fotoğraf sergisi
    10. Wimbledon’da şampiyon Simona Halep
    11. Bebeği olacağını öğrenince kalp..
    12. MSB, Pençe-2 harekatından ilk kareleri..
    13. Wimbledon'da şampiyon Simona Halep
    14. Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı
    15. Hatay'da ev sahibi ile eski kiracı..
    16. HÜDA PAR Eskişehir İl Başkanı..
    17. Rumlara silah ambargosunu kaldırdılar!
    18. Çorum'da KKKA hastalığı şüphesi
    19. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    20. Tarihi Osmanlı Kenti Safranbolu’da..
    21. Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü,..
    22. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar..
    23. Basralı Şiilerden Saddam Hüseyin..
    24. AK Partili Savaş, Gelir Vergisi..
    25. Aydın Gülan kimdir? Mehmet Şevket..
    26. Pençe-2 Operasyonu'nda PKK hedefleri..
    27. Ayakkabı düzenlemek için 10 muhteşem..
    28. ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı'ndan..
    29. 39Burda AVM’de masa tenisi şöleni..
    30. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da