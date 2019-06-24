Willis-Ekbom Hastalığı nedir? Ayakların ve bacakların fazla hareket ettirilmesi huzursuz bacak sendromunun (HBS) bir göstergesi olabilir. Eğer bu sorunu yaşadığınızı düşünüyorsanız, mutlaka doktora danışmalısınız. İşte Willis-Ekbom hastalığına dair detaylar...

Bazı risk faktörleri olsa da, sendromun altında yatan esas sebep hala bilinmemektedir. Bazı istatistiklere göre, dünya nüfusunun yaklaşık olarak %10’unu bu durumdan kaynaklanan semptomlardan muzdariptir. Ayrıca bu sendromun her yaş grubundan hem erkekleri hem de kadınları etkilediği biliniyor. Bununla birlikte, 40 yaşından sonra semptomlar daha şiddetli bir hal alabiliyor.

Anemi, böbrek yetmezliği ve bazı ilaçlar da bu sendromun ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Hamilelik de kadınlarda huzursuz bacak sendromuna yol açabilen faktörler arasındadır. Son zamanlarda, bu sendromun dopamin aktivasyonuyla ilişkili olduğuna inanılmaktadır. Bu nörotransmitter, merkezi sinir sistemi aracılığıyla hareket ve koordinasyondan sorumludur.

Bu durum primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılır. Primer olanın bilinen hiçbir sebebi yokken sekonder olan diğer durumlarla ilişkilidir.

Huzursuz bacak sendromuyla alakalı bir diğer problem ise semptomların çeşitliliği ve semptomları fark etmenin zor olmasıdır. Bazı durumlarda sadece kişide bacağını hareket ettirme isteği olarak kendisini gösterir. Bununla birlikte, bu sendromun rahatsız edici başka semptomları da olabilir.

Bazı hastalar, bacaklarında hoş olmayan ve rahatsızlık verici hisler olduğunu söylemektedir. Bazen, bu rahatsızlık kramp ve karıncalanma şeklinde de olabilir. Bu semptomların çoğu gece meydana geldiğinden, uykuya dalmayı zorlaştırmaktadır.

Bu durum da gün içerisinde yorgunluğa ve sersemliğe neden olur. Dahası, bacakları sürekli hareket ettirme isteği sirkadyen ritimle alakalıdır. Bu, sendromun akşamları ve geceleri daha kötüleştiği anlamına gelir.