  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AB'nin skandal başörtüsü kararına Türkiye'den sert tepki
Esed'den hain saldırı! Çok sayıda ölü var
Japonya'da kurtarma çalışmaları sürüyor
Yılan zehrinden deri yapıştırıcısı üretildi
Spor Willian Jose kimdir kariyeri | Willian Jose nereli kaç yaşında?
Spor

Willian Jose kimdir kariyeri | Willian Jose nereli kaç yaşında?

Willian Jose kim? Beşiktaş bir süredir golcü oyuncu Willian Jose ile temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise Willian Jose'nin kariyerini, başarılarını araştırmaya başladı. Peki, Willian Jose hangi takımda oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 09:01:00 -
Willian Jose kimdir kariyeri | Willian Jose nereli kaç yaşında?

Willian José da Silva olan Brezilyalı futbolcu 23 Kasım 1991'de dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda oynayan futbolcu İspanyol ekibi Real Sociedad'ta forma giyiyor. 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde Baureri, Deportivo Maldonado, Sao Paulo, Gremio, Santos, Real Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad ve Wolverhamton Wanderers formaları giydi.

2016'da Real Sociedad'a imza atan Willian Jose geçtiğimiz sezon Wolverhamton Wanderers’ta kiralık olarak top koşturdu. Willian Jose’nin kulübüyle 2024’e kadar mukavelesi bulunuyor. Willian Jose, Real Sociedad formasıyla 170 maça çıktı. Bu maçlarda Jose, 62 gol atıp 15 asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay