Willian Jose kimdir kariyeri | Willian Jose nereli kaç yaşında?
Willian Jose kim? Beşiktaş bir süredir golcü oyuncu Willian Jose ile temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise Willian Jose'nin kariyerini, başarılarını araştırmaya başladı. Peki, Willian Jose hangi takımda oynuyor?
Willian José da Silva olan Brezilyalı futbolcu 23 Kasım 1991'de dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda oynayan futbolcu İspanyol ekibi Real Sociedad'ta forma giyiyor. 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde Baureri, Deportivo Maldonado, Sao Paulo, Gremio, Santos, Real Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad ve Wolverhamton Wanderers formaları giydi.
2016'da Real Sociedad'a imza atan Willian Jose geçtiğimiz sezon Wolverhamton Wanderers’ta kiralık olarak top koşturdu. Willian Jose’nin kulübüyle 2024’e kadar mukavelesi bulunuyor. Willian Jose, Real Sociedad formasıyla 170 maça çıktı. Bu maçlarda Jose, 62 gol atıp 15 asist yaptı.