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Williams yarı finalde!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın favori isimlerinden ABD'li Williams, yarı finale çıktı.

10 Temmuz 2018 Salı 21:36
Williams yarı finalde!

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 8. gün akşam seansında, tek kadınlar çeyrek finalinde iki ana tablo karşılaması yapıldı.

İlk maçta Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan 25 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams, dünya sıralamasında 52'nci basamakta yer alan İtalyan Camila Giorgi karşısında zorlanmasına rağmen galip gelmeyi başardı.

1 saat 43 dakika süren mücadelenin ardından 36 yaşındaki Williams, rakibini 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Diğer karşılaşmada dünya 13 numarası Alman Julia Goerges, 20 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens'i 3-6, 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finalde Serena Williams'ın rakibi oldu. 

Turnuvaya yarın, tek erkeklerde 4 çeyrek final maçıyla devam edilecek.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 21:36
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