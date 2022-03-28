Will Smith eşi kimdir? Will Smith kiminle evli?

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith ile ne zaman evlendi? 94. Oscar ödül törenlerine Will Smith'in, Chris Rock'a tokat atmasının şokunu yaşadı. Sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığıyla nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak tokat attı. Smith, Rock'a "Karımın adını ağzına alma" dedi. Yayıncı kuruluş olay esnasında programın sesini kapattı. Peki Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith kimdir?

Jada Pinkett Smith kimdir?

Jada Koren Smith 18 Eylül 1971 yılında Baltimore, Maryland'de dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu, şarkıcı-şarkı yazarı, yapımcı, yönetmen, yazar, iş kadını, seslendirme sanatçısı. Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiş olup 3 çocukları vardır. Oyunculuk yapan Jaden Smith ve şarkıcı Willow Smith'in anneleridir. 2007'de ise müzik kariyerine başladı.