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Spor Wilfried Zaha Premier Lig'de diz çökmedi
Spor

Wilfried Zaha Premier Lig'de diz çökmedi

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'ın yıldızı Wilfried Zaha, başlama vuruşundan önce ırkçılığa karşı yapılan diz çökme geleneğine uymayan ilk Premier Lig oyuncusu olarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 01:13:00 -
Wilfried Zaha Premier Lig'de diz çökmedi

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Crystal Palace, evinde West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Siyahilere yönelik ırkçı saldırıları protesto etmek için Ada futbolunda ritüel haline gelen maç öncesi diz çökme anına Wilfried Zaha eşlik etmedi.

28 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de geçen sezon Şubat ayında başlayan girişime artık devam etmeyeceğini söyledi.

"Bu yaptığımız şey benim için yeterli değil." diyen Zaha, "Diz çökmenin artık bir maç önü rutinine dönüştüğünü hissediyorum. Diz çökelim veya çökmeyelim, bazılarımız hâlâ ırkçı tacizlere maruz kalıyor ve bu durum bunu değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.

Premier Lig kulüpleri, Mayıs 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un ölümünün ardından 'Black Lives Matter' hareketini desteklemek için başlama vuruşundan önce diz çökmeye başladı.

Karşılaşmayı Palace, Luka Milivojevic'in tek golüyle kazandı. West Bromwich Albion'da Okay Yokuşlu ve Mbaye Diagne 90 dakika forma giydi.

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