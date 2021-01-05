WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange kimdir?

Assange, Queensland eyaletinin Townsville şehrinde doğmuştur.Annesi Christine Ann Hawkins (d. 1951), görsel sanatçı; babası John Shipton, anti-savaş eylemcisi ve müteahhittir. Assange, çift ayrıldıktan sonra dünyaya gelmiştir.1 yaşındayken annesi, aktör olan Richard Brett Assange ile evlenmiştir. 1979 civarında annesi tekrar boşanmış ve Leif Meynell ile birlikte olmuştur.Assange'ın göçebe bir çocukluğu olmuştur ve 13'ten fazla Avustralya şehrinde yaşamıştır.Evde okutulmanın yanı sıra bir çok okulda bulunmuştur.İlkokulu 1979–1983 yıllarında New South Wales'ta, liseyi Townsville'da okumuştur. 1994'te Central Queensland Üniversitesi'nde ve 2003–2006 yıllarında Melbourne Üniversitesi'nde programlama, matematik ve fizik okumuştur.

Ağustos 1999'da ses-veri toplama teknolojisi için Ulusal Güvenlik Ajansı'na verilen bir patent için: "Bu patent, insanları endişelendirmelidir. İnsanların denizaşırı telefon aramaları anlaşılmaz bir yabancı casus ajansının bağırsaklarında kopyalanıp arşivleniyor ve dinleniyor" demiştir. Hükümetler tarafından teknolojinin sistematik olarak istismarı, dünya vatandaşlarının temel özgürlüklerine karşı sürekli bir endişe kaynağı olmayı sürdürdü. 10 yıldan fazla süre sonra, Cypherpunks (2012) kitabının girişinde Assange özetlemiştir: "Bizim en büyük kurtuluş aracımız internet, şimdiye kadar gördüğümüz totaliterliğin en tehlikeli kolaylaştırıcısına dönüştürülmüştür.