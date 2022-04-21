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Dünya WikiLeaks'ın kurucusu için yolun sonu geldi! İade edilecek...
Dünya

WikiLeaks'ın kurucusu için yolun sonu geldi! İade edilecek...

İngiltere mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 10:41:00 -
WikiLeaks'ın kurucusu için yolun sonu geldi! İade edilecek...


İngiltere mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin iadeye hükmetmesiyle dosya, siyasi karar için İçişleri Bakanı Priti Patel’e gidecek.

Patel'in de iadeye onay vermesi durumunda Assange'ın avukatlarının itiraz etmesi bekleniyor.

'Ölüm cezası hükmünde'

Karar sonrası konuşan WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, kararın ölüm cezasına eş olduğunu belirterek "Şimdi Julian'ın hayatı Priti Patel ve Boris Johnson'ın (Başbakan) ellerinde. Doğru olanı yapmaları gerekiyor. Bir insanın hayatını kurtarma, bunu (iade) durdurma ve basın özgürlüğüne yapılan bu saldırıyı durdurma yetkileri var." dedi.

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