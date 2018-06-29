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WiFi ile internete bağlananlar aman dikkat!

İlk kez CES 2018'de tanıtılan WPA3 kablosuz güvenlik standardı resmi olarak faaliyete geçti.

29 Haziran 2018 Cuma 08:04
WiFi ile internete bağlananlar aman dikkat!

Wi-Fi güvenliği, WPA-2 güvenliğinden 14 yıl sonra yeni bir güncelleme ile geliştirildi. Wi-Fi Alliance, yeni nesil kablosuz güvenlik standardı WPA3’ün birçok güvenlik açığının önüne geçeceğini belirtirken yeni standartın, kullanıcıları Wi-Fi ağındaki veri takibine karşı korumak için bireysel şifreleme getireceğini ifade ediyor.

Yeni geliştirilen Eş Zamanlı Denklik Doğrulama algoritması, daha güvenli parola tabanlı girişler yapmanızı sağlayacak. Ayrıca ileri seviyeli WPA3 güvenliği kullanıyorsanız, güvenli verilerin hacklenmesini zorlaştıran 192 bitlik bir şifrelemeye sahip olacaksınız.

WPA3 ile birlikte akıllı cihazları Wi-Fi ağlarına bağlamak da kolaylaşacak. WPA3 ile gelen Easy Connect özelliği, bir ekrana sahip olmayan akıllı cihazların Wi-Fi’ye bağlanmasını mümkün kılıyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 08:04
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