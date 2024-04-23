  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yiğitseniz bunu da eleştirin! AK Partili milletvekilinin tatilini eleştiren CHP'liler Defne Samyeli'nin çıplak Maldivler pozuna sözünüz yok mu?

Otomobil alacaklar! Renault Megane fiyatı: Fiat Egea'dan bile daha ucuza geliyor!

Sosyal medya röportajında genç kıza abla nasihatı! 'Şükretmeyi öğrenin'

Macaristan Bakanı'ndan net açıklama: 3. Dünya Savaşı iddiaları!

Hasan Efendi Hazretleri yarın defnedilecek! İsmailağa'dan hanımlara önemli uyarı

İspanya'dan siyonistleri kudurtacak karar! 3 ülkenin liderlerine bildirildi

106 yıl sonra bir ilk! Erbil Kalesi'nde Türk bayrağı

Araç sahipleri dikkat! Tarihin en verimlisi :Dizel motoru ilk kez tanıtıldı

İmamoğlu ile sergi gezen Almanya Cumhurbaşkanı'na Filistin protestosu!

Fenerbahçe 90+4'te hayal kırıklığına uğradı
Teknoloji Wi-Fi'daki tehlike: Her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
Teknoloji

Wi-Fi'daki tehlike: Her şeyinizi kaybedebilirsiniz!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 09:33:00 -
Wi-Fi'daki tehlike: Her şeyinizi kaybedebilirsiniz!

Havalimanları, restoranlar ve birçok ortak alanda ücretsiz Wi-Fi kullanımı cazip görünse de aslında beraberinde ciddi tehlikeleri getiriyor. Bilgisayar korsanları, bu tür ortamlarda veri gizliliğinizi tehlikeye atabilir. Peki, bu tuzaklardan nasıl korunabiliriz? İşte ortak ağlarda veri güvenliğini sağlamanın bazı önemli yolları...

Havalimanları, restoranlar ve birçok ortak alanda ücretsiz Wi-Fi kullanımı cazip görünse de aslında beraberinde ciddi tehlikeleri getiriyor. Bilgisayar korsanları, bu tür ortamlarda veri gizliliğinizi tehlikeye atabilir. Peki, bu tuzaklardan nasıl korunabiliriz? İşte ortak ağlarda veri güvenliğini sağlamanın bazı önemli yolları...

Ortak alanlarda Wi-Fi kullanımı her ne kadar cazip gözükse de beraberinde bazı sorunları da getiriyor.

Bilgisayar korsanları ortak ağ kullanımında gizli bilgilerinizi ele geçirebilir.

İşte siber suçlular tarafından kullanılan bazı taktikler;

Çoğumuz doğru gibi görünen bir Wi-Fi adı görürüz ve fazla düşünmeden bağlanmaya çalışırız.

Siber suçlular, havayolu şirketinin veya restoranın adıyla neredeyse aynı isimlere sahip sahte Wi-Fi ağları oluşturabilir. Dikkatli olmazsanız, yasal ağ yerine taklit bir ağa bağlanabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bağlandığınız ağ bir taklit Wi-Fi ise hackerlar cihazlarınıza kolayca girerek bilgilerinize erişebilir ve kötü amaçlı yazılımları yayabilir.

VPN KULLANIN

VPN kullanımı verilerinizi şifreleyerek birnevi kalkan görevi görmektedir.

Önemli bilgiler içeren herhangi bir siteyi ziyaret ediyorsanız VPN'inizin aktif olduğundan emin olun.

ŞİFRELİ SİTELERE BAĞLI KALIN

Bu her zaman iyi bir kuraldır, ancak özellikle bilmediğiniz bir ağda olduğunuzda. Yalnızca şifrelenmiş web sitelerini yani 'HTTPS' ile başlayanları ziyaret edin. Buradaki 'S' önemli çünkü güvenli anlamına geliyor.

Bu genellikle bir bilgisayar korsanının yazdığınız şifre veya kredi kartı numarası gibi belirli bir sitedeki etkinliğinizi görüntülemesini engeller.

HİÇBİR DOSYA İNDİRMEYİN

Hız ve veri sınırlarını göz ardı edelim ve burada güvenliğe odaklanalım. Veri aktarımı güvenli olmayan bağlantılarda açığa çıkar.

Bir bilgisayar korsanının indirmeyi engellemek ve içindeki her şeyi okumak için çok fazla çalışması gerekmez.

İhtiyaç duyacağınız her şeyi ortak ağa bağlanmadan önce indirmek veya güvenilir bir ağa ulaşana kadar beklemek daha akıllıca olacaktır. (NTV)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23