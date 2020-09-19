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Teknoloji Whatsapp'tan yeni özellik! Kullanıcılar artık özelleştirebilecek
Teknoloji

Whatsapp'tan yeni özellik! Kullanıcılar artık özelleştirebilecek

Whatsapp'ın güncellediği Android Beta sürümünde, kullanıcıların duvar kağıtlarını özelleştirebilmelerini sağlayan bir özellik keşfedildi. Henüz geliştirilme aşamasında olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 23:14:00 -
Whatsapp'tan yeni özellik! Kullanıcılar artık özelleştirebilecek

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Android Beta sürümünü güncelledi. 2.20.200.11 isimli yeni güncellemede, kullanıcıların duvar kağıtlarını özelleştirebilmelerini sağlayan bir özellik keşfedildi.

Kullanıcılar, bu özellik ile birlikte duvar kağıtlarını diledikleri gibi özelleştirebilecek. Seçilen bir duvar kağıdı, sadece bir sohbet için veya tüm sohbetler için ayarlanabilecek. Böylece kullanıcılar, her sohbet için farklı duvar kağıtları kullanabilecek.

Ayrıca kullanıcılar, seçtikleri duvar kağıdında opaklık ayarı da yapabilecek. Henüz geliştirilme aşamasında olan söz konusu özelliğin, ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

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