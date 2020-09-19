Whatsapp'tan yeni özellik! Kullanıcılar artık özelleştirebilecek

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, Android Beta sürümünü güncelledi. 2.20.200.11 isimli yeni güncellemede, kullanıcıların duvar kağıtlarını özelleştirebilmelerini sağlayan bir özellik keşfedildi.

Kullanıcılar, bu özellik ile birlikte duvar kağıtlarını diledikleri gibi özelleştirebilecek. Seçilen bir duvar kağıdı, sadece bir sohbet için veya tüm sohbetler için ayarlanabilecek. Böylece kullanıcılar, her sohbet için farklı duvar kağıtları kullanabilecek.

Ayrıca kullanıcılar, seçtikleri duvar kağıdında opaklık ayarı da yapabilecek. Henüz geliştirilme aşamasında olan söz konusu özelliğin, ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.