WhatsApp'tan yeni karar! Duyurmaya hazırlanıyorlar

WhatsApp son zamanlarda birbirinden farklı yeni özellik sundu. Şirket şimdi de mesajların silinmesi özelliğine bir güncelleme yapacak. Android beta sürümü ile şirket mesajların herkesten silinebilmesi seçeneğinin kapsamını genişletiyor.

Teknolojioku'da yer alan habere göre, bir mesajın herkesten silinebilmesi için gönderen kişinin belirli bir süre içinde bu işlemi yapması gerekli. Ancak yeni güncelleme ile kullanıcılar artık gönderilen mesajın üzerinden 3 ay geçse dahi gönderilmiş mesajları herkesten silebilecek. Ancak ufak bir detay söz konusu. Bu mesajlar sadece okunmamışsa silinebilecek.

Android beta sürümü güncellemesinde sunulan bu özellik henüz geliştirilme aşamasında diyebiliriz. Yapılan güncelleme ile ortaya çıkan özellik bazı kesimler tarafından tepki toplayabilir. Mesajları herkesten silme özelliği zaman içinde bir kaç güncelleme aldı.

3 ay uzatılacak

Şu an bir mesajı herkesten silmek için gerekli olan süre 1 saat 8 dakika olarak belirlenmiş. Bu süre geçtiğinde söz konusu bir mesajı herkesten silemezsiniz. Ancak popüler mesajlaşma uygulaması bu durumu değiştirecek gibi görünüyor. Özellik WhatsApp'ın 2.21.23.1 kodlu Android beta sürümünde yer alıyor. Bu güncelleme ile birlikte bir mesajı herkesten silmek 3 aya kadar uzatılacak.

Android güncellemesinde karşımıza çıkan özellik henüz iOS uygulaması için mevcut değil. Şirket geliştirme aşamasında olduğu bu özelliği belki hiç sunmadan iptal de edebilir. Test aşamasında hiç problem yaşanmazsa özellik hayata da geçebilir.