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Gündem WhatsApp'tan Türkiye kararı! Resmen iletildi
Gündem

WhatsApp'tan Türkiye kararı! Resmen iletildi

WhatsApp yetkilileri, büyük infiale neden olan sözleşmenin Türkiye'ye uygulanmayacağını Rekabet Kurumu'na iletti.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 07:54:00 -
WhatsApp'tan Türkiye kararı! Resmen iletildi

WhatsApp’ın tepki çeken gizlilik sözleşmesi Türkiye’yi kapsamayacak. Türkiye’deki kullanıcılar, güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacak ve WhatsApp’ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edecek.

Sosyal medya platformu Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp’ın tepki çeken gizlilik sözleşmesinin imzalanması için uzattığı süre 15 Mayıs’ta sona erdi. Şirket, sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarında kısıtlamaya gideceğini açıklarken, Rekabet Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin istisna tutulduğu gizlilik sözleşmesi nedeniyle ocak ayında soruşturma başlatmıştı.

Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında şirketten bilgi ve belge talep etmişti. Beklenilen o bilgi ve belgeler Kuruma ulaştı. Yeni Şafak’ın Rekabet Kurumu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, WhatsApp, sözleşmede Türkiye yönünden geri adım attı. Sözleşmenin Türkiye’yi kapsamayacağını gazetemize açıklayan Kurum yetkilileri, şu bilgiyi verdi:

WhatsApp tarafından Kurumumuza yapılan bilgilendirme çerçevesinde güncellemenin, 15 Mayıs 2021 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe girmeyeceği ve tüm kullanıcıların WhatsApp’ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edebilecekleri, bu kapsamda Türkiye’deki kullanıcıların, güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacakları anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu aşamada WhatsApp’ın güncellemeye yönelik küresel politikasından Türkiye’yi hariç tuttuğu söylenebilecektir. Bununla birlikte WhatsApp’ın ilerideki günlerde konuya ilişkin olarak Türkiye’deki kullanıcıları bilgilendirmesinin faydalı olacağını tahmin ediyoruz.

Kurum tarafından daha önce, WhatsApp’ın soruşturmaya konu güncellemeyi durdurması yönünde bir geçici tedbir kararı alındığını anımsatan yetkililer, bahsi geçen geçici tedbir kararı ile getirilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesi uyarınca nispi idari para cezaları gündeme gelebildiğini kaydetti. Ancak şu aşamada geçici tedbir kararının gereğinin yerine getirildiği ve bu nedenle mevcut koşullar itibarıyla böyle bir yaptırımın uygulanmasına yer olmadığını ifade eden yetkililer, “Diğer taraftan, WhatsApp’ın konuya ilişkin olarak ileri zamanlarda atacağı adımların geçici tedbir kararına ilişkin yaptırımın uygulanıp uygulanmaması noktasında belirleyeceği olacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak

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