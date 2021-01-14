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Gündem WhatsApp'tan Telegram'a geçenlere kritik uyarı
Gündem

WhatsApp'tan Telegram'a geçenlere kritik uyarı

WhatsApp'ın yeni güncellemesi sonrası birçok kişinin kullanmaya başlamasıyla bilrikte dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Telegram, iletişim merkezi, mesaj panosu ve sosyal medya unsurlarını birleştiriyor. Peki Telegram nasıl daha güvenli hale getirilir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-14 14:07:00 -
WhatsApp'tan Telegram'a geçenlere kritik uyarı

Kaspersky açıklamasına göre, mesajlaşma uygulamalarının gizliliği ve güvenliğinin tartışıldığı mevcut ortamda, Telegram uygulamasının işlevselliğinin basit bir mesaj alışverişinin ötesine geçtiği ve birçok şaşırtıcı özelliğe sahip olduğu, kullanımı arttıkça keşfedilmeye devam ediyor. Bu uygulamayı kullanırken gizlilik ve güvenliği farklı yönleriyle ele almak gerekiyor.

Uzmanlar, Telegram deneyiminin güvenli olmasını sağlayacak 7 ipucunu şöyle sıraladı:

"Bir kullanıcı adı seçin ve başkalarıyla sohbet ederken gerçek adınız veya telefon numaranız yerine bunu kullanın. Hesabınız için iki faktörlü doğrulamayı (2FA) etkinleştirin. Böylece birisi hesabınızın kontrolünü ele geçirmeye çalışırsa geçici doğrulama kodu içeren bir sesli aramayı veya kısa mesajı ele geçirmesi yeterli olmayacaktır. Bu özelliği 'Ayarlar-Gizlilik' ve 'Güvenlik-İki Adımlı Doğrulama' bölümünde bulabilirsiniz. Bunun yanında kendinize güçlü bir şifre belirlemeyi de ihmal etmeyin. Başkalarıyla sohbet ederken 'Gizli Sohbetler' özelliğini kullanabilirsiniz. Bu, sohbetlerinizin daha iyi şifreleneceği anlamına gelir. Böylece her mesaj, yalnızca sizin ve alıcınızın kullanabileceği anahtarlarla şifrelenir. Sohbet ederken veya başkalarını ararken bir VPN bağlantısı kullanın. Fazladan bir güvenlik katmanı iletişiminizi daha iyi koruyacaktır. 'Ayarlar-Gizlilik ve Güvenlik' içinde bulunan 'Etkin Oturumlar' seçeneğini düzenli olarak gözden geçirin. Bu özellik, Telegram hesabınızın başka bir cihazda etkinleştirilip etkinleştirilmediğini öğrenmenize yardımcı olur. Bilinmeyen veya şüpheli bir oturuma rastlarsanız bu oturumları sonlandırın ve iki adımlı doğrulama şifrenizi değiştirin. Gizliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için Telegram'a kaydolurken gerçek cep telefonu hattınız yerine sanal bir numara kullanın. Bu tek kullanımlık bir sanal numara olmasın, aksi takdirde birileri yine de hesabınızı ele geçirebilir. Bilgilerinizin sizin açınızdan güvenli bir noktaya kadar özel olduğundan emin olun."

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