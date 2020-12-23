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Teknoloji Whatsapp'tan şok karar! O telefonlarda artık çalışmayacak
Teknoloji

Whatsapp'tan şok karar! O telefonlarda artık çalışmayacak

Anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, destek sayfasında yaptığı güncelleme ile iOS ve Android tarafında yer alan bazı telefonlara artık destek vermeyeceğini bildirdi. İşte Whatsapp desteği kesilecek o modeller...

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:33:00 -
Whatsapp'tan şok karar! O telefonlarda artık çalışmayacak

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp, destek sayfasında yaptığı güncelleme ile iOS ve Android tarafında yer alan bazı telefonlara artık destek vermeyeceğini duyurdu.

Yapılan güncelleme sonrası sayfada WhatsApp'ın iOS 9 ve üstü, Android 4.0.3 ve üstü cihazlara destek verdiği bilgisi yer aldı. Buna göre, Facebook çatısı altında olan WhatsApp, iOS 9 ve altı bir sürümüne sahip iPhone'larda; Android 4.0.3 ve altı sürümüne sahip Android akıllı telefonlarda kullanılamayacak.

Bu akıllı telefonlardan bazıları ise şöyle:

- iPhone 4 ve daha eski iPhone'lar

- Samsung Galaxy S2

- HTC Desire

- LG Optimus Black

- Motorola Droid Razr

WhatsApp'ın destek vermeyeceği cihazlar, günümüzün akıllı telefonlara nazaran 'daha eski' kalıyor. Buna rağmen, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C ve iPhone 6 gibi eski iPhone modelleri iOS 9 ve üzeri bir sürüme geçtiklerinde WhatsApp'ı sorunsuz bir şekilde kullanabilecek.

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