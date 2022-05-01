WhatsApp'tan bomba yenilik! Artık aynı hesap iki telefonda kullanılabilecek

WhatsApp, kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Buna göre; kullanıcıların birden fazla telefonda veya bir telefon ve tablette aynı hesapla sohbet etmelerini sağlayacak bir özellik geliştiriliyor.

Ana cihazın dışındakiler 'refakatçı' olacak!

Sistem, ana telefonunuzla bir kod tarayarak kullandığınız cihazı "refakatçi" olarak kaydettirmek için talimatlar verecek. Böylece aynı hesabı farklı telefon ve tabletlerde kullanılabilmesi artık mümkün olacak. İlk olarak beta sürümde denenen özellik henüz herkeste mevcut değil.

WhatsApp, "Bağlantılı Cihazları" Kasım 2021'de herkese açık bir beta olarak sundu ve o zamandan beri geliştirdi. Ancak Bağlantılı Cihazlar masaüstü kullanıcıları için kullanışlı olsa da, ikincil akıllı telefonları veya tabletleri olanlar için pek bir şey yapmıyordu. İşte bu durum çok yakında uygulamaya girecek özellikle sona erecek.