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Teknoloji WhatsApp'tan bomba adım! Ekran görüntüsü sızdı
Teknoloji

WhatsApp'tan bomba adım! Ekran görüntüsü sızdı

Dünyanın çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, İphone ve Android cihazlar arasında sohbeti transferini mümkün kılacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 10:12:00 -
WhatsApp'tan bomba adım! Ekran görüntüsü sızdı

WhatsApp kullanıcılarının yıllardır beklediği özellik için geri sayım başladı.

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın iPhone ve Android arasında sohbet transferi gerçekleştirmeye imkan tanıyacak bir özelliği test ettiği ortaya çıktı.

WABetaInfo’nun elde ettiği ekran görüntülerine bakılırsa, WhatsApp bu özellik için ilk adımı çoktan atmış durumda.

Bu WhatsApp'ın sohbet transferi için kullanıma alacağı ilk özellik olacak.

Zira sohbet geçmişinizi Android ve iOS platformları arasında taşımanıza izin veren üçüncü taraf uygulamalar bulunda da bunların hiçbiri resmi olarak WhatsApp tarafından kabul görmüyordu.

Mesajlaşma platformunun çoklu cihaz desteği üzerinde de çalıştığı belirtiliyor.

Güncelleme ile birlikte WhatsApp'ı aynı anda birden fazla cihazda eş zamanlı olarak kullanabilmek mümkün olacak.

Geçtiğimiz dönemde Android'de görüleni şimdi ise iOS'ta da geliştirilme aşamasında olduğu bildirilen bu özelliklerin platforma ne zaman etegre olacağına dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

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