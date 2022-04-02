WhatsApp'tan 6 yeni özellik

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından paylaşılan blog gönderisinde uygulamaya toplamda 6 adet yeni özellik geleceği belirtildi. Webtekno’nun haberine göre, sesli sohbet deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen bu yeni özellikler arasında kullanıcıların uzun süredir istedikleri bazı özellikler de bulunuyordu. WhatsApp’a yakında geleceği açıklanan 6 özellik şu şekildeydi:

Sohbet dışı oynatma özelliği

Telefonda ses kaydının oynatıldığı sohbetten çıktığınız takdirde artık ses kaydını dinlemeye devam edebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir şey yaparken gelen ses kayıtlarını dinleyebileceksiniz.

Kaydı duraklat/kayda devam et özelliği

Ses kaydederken düşüncelerinizi toplamanız gerektiğinde artık kayıt işlemini duraklatabilecek ve istediğiniz zaman kayda devam edebileceksiniz.

Dalga biçimi görselleştirme

Ses kayıtları, artık kaydın takip edilmesine yardımcı olmak üzere sohbet penceresinde dalga biçiminde gösterilecek.

Taslak ön izleme

Artık ses kaydı atmadan önce söylediklerinizden emin olmak için kaydettiğiniz ses kaydını göndermeden önce dinleyebileceksiniz. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda)

Oynatmayı hatırla

Ses kaydı dinlerken yarısında sohbet penceresinden ayrıldıktan sonra yeniden ses kaydını başlattığınızda artık kaldığınız yere elle ilerleme zorunluluğunuz olmayacak. Bu özellikle sesli mesaj, sohbete döndüğünüzde otomatik olarak kaldığınız yerden devam edecek.

İletilen mesajlarda hızlı oynatma özelliği

Hem normal hem de iletilen sesli mesajlar, artık 1,5 kat veya 2 kat olmak üzere daha hızlı oynatılabilecek. (Bu özellik, şu anda birçok kullanıcıda kullanılabilir durumda)