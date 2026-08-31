Koruma altındalar! Sahilde açıyor ama dokunmanın bedeli çok ağır
Samsun Alaçam'da Geyikkoşan sahilinde açan kum zambakları, görüntüsüyle ilgi çekiyor. Koruma altında bulunan bu özel bitkiyi koparanlara ise yüz binlerce liralık ceza uygulanıyor.
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Samsun Alaçam'da Geyikkoşan sahilinde açan kum zambakları, görüntüsüyle ilgi çekiyor. Koruma altında bulunan bu özel bitkiyi koparanlara ise yüz binlerce liralık ceza uygulanıyor.
Samsun’da sahili süsleyen kum zambakları hem güzelliği hem de koruma statüsüyle dikkat çekiyor. Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan sahilinde yetişen kum zambaklarını koparanlar, 699 bin 245 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.
Türkiye'de koruma altında bulunan kum zambağını koparanlara, 2026 yılı için 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.
Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, kum zambaklarının Geyikkoşan sahilinin önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, vatandaşları bitkilere sahip çıkmaya davet etti.
Özyılmaz, "Kum zambakları Alaçam Geyikkoşan sahilinde bulunuyor. İlçe belediyemiz, çevre koruma ekipleri ve vatandaşlarımız tarafından korunuyor. Kum zambakları bu mevsimde çiçek açarak sahile ayrı bir güzellik katıyor. İlçemizin Geyikkoşan sahili ile özdeşleşmiş önemli bir bitki. Herkesi Alaçam'a davet ediyor, ilçemizi ziyaret ederek bu güzelliği yerinde görmelerini tavsiye ediyorum" dedi.
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