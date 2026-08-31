Şanlıurfa’da feci trafik kazası! Gazeteci ve program sunucusu isim hayatını kaybetti

Evli ve iki çocuk babası olan Yılan, gazetecilik ve televizyon programcılığının yanı sıra bir dönem Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevini de yürütmüştü. Yıllarca televizyon ekranlarında haber ve program sunuculuğu yapan Ömer Yılan’ın ani ölümü, meslektaşları, sevenleri ve kent kamuoyunda derin üzüntü oluşturdu.