Şanlıurfa’da feci trafik kazası! Gazeteci ve program sunucusu isim hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, gazeteci ve televizyon programı sunucusu isim hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, gazeteci ve televizyon programı sunucusu isim hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun kent girişinde meydana geldi. İddiaya göre, gazeteci ve televizyon programı sunucusu Ömer Yılan idaresindeki 16 ZE 468 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan Yılan, olay yerine gelen ekipler tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ömer Yılan, yaşamını yitirdi.
Evli ve iki çocuk babası olan Yılan, gazetecilik ve televizyon programcılığının yanı sıra bir dönem Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevini de yürütmüştü. Yıllarca televizyon ekranlarında haber ve program sunuculuğu yapan Ömer Yılan’ın ani ölümü, meslektaşları, sevenleri ve kent kamuoyunda derin üzüntü oluşturdu.
Yılan’ın vefatının ardından çok sayıda siyasetçi, belediye başkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve meslektaşı sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımlayarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Evli ve 2 çocuk babası olan gazeteci Yılan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevini de yapmıştı.
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