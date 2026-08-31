Okan Buruk ısrarla oyuncuyu istiyor: Arda Okan Kurtulan Rams Park'a doğru...
U-23 kontenjanı için yoğun çaba sarfeden Galatasaray aradığı yıldızı çok yakınında buldu.
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U-23 kontenjanı için yoğun çaba sarfeden Galatasaray aradığı yıldızı çok yakınında buldu.
Yerli transferi için mesai harcayan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Arda Okan Kurtulan. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun maliyeti için Göztepe'den bilgi aldı.
Yaz transfer döneminde son olarak Rafael Leao'yu renklerine bağlayan Galatasaray, yerli takviye için girişimlerini sürdürüyor. Deniz Gül'de imza aşamasına gelen Cimbom, Arda Okan Kurtulan için de görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Göztepe'de harika bir performans ortaya koyan Arda Okan Kurtulan için İzmir ekibinin kapısını çaldı. HT Spor'a göre Göztepe, Galatasaray'a 8 milyon euroluk bir bonservis talebiyle döndü.
Arda Okan Kurtulan'ın Göztepe ile 3+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Arda Okan Kurtulan, 2025-26 sezonu öncesi Adana Demirspor'dan bedelsiz kadroya katılmıştı.
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