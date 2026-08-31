Okan Buruk ısrarla oyuncuyu istiyor: Arda Okan Kurtulan Rams Park'a doğru...

Yaz transfer döneminde son olarak Rafael Leao'yu renklerine bağlayan Galatasaray, yerli takviye için girişimlerini sürdürüyor. Deniz Gül'de imza aşamasına gelen Cimbom, Arda Okan Kurtulan için de görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Göztepe'de harika bir performans ortaya koyan Arda Okan Kurtulan için İzmir ekibinin kapısını çaldı. HT Spor'a göre Göztepe, Galatasaray'a 8 milyon euroluk bir bonservis talebiyle döndü.