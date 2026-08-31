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Okan Buruk ısrarla oyuncuyu istiyor: Arda Okan Kurtulan Rams Park'a doğru...

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Okan Buruk ısrarla oyuncuyu istiyor: Arda Okan Kurtulan Rams Park'a doğru...

U-23 kontenjanı için yoğun çaba sarfeden Galatasaray aradığı yıldızı çok yakınında buldu.

#1
Foto - Okan Buruk ısrarla oyuncuyu istiyor: Arda Okan Kurtulan Rams Park'a doğru...

Yerli transferi için mesai harcayan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Arda Okan Kurtulan. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun maliyeti için Göztepe'den bilgi aldı.

#2
Foto - Okan Buruk ısrarla oyuncuyu istiyor: Arda Okan Kurtulan Rams Park'a doğru...

Yaz transfer döneminde son olarak Rafael Leao'yu renklerine bağlayan Galatasaray, yerli takviye için girişimlerini sürdürüyor. Deniz Gül'de imza aşamasına gelen Cimbom, Arda Okan Kurtulan için de görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Göztepe'de harika bir performans ortaya koyan Arda Okan Kurtulan için İzmir ekibinin kapısını çaldı. HT Spor'a göre Göztepe, Galatasaray'a 8 milyon euroluk bir bonservis talebiyle döndü.

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Foto - Okan Buruk ısrarla oyuncuyu istiyor: Arda Okan Kurtulan Rams Park'a doğru...

Arda Okan Kurtulan'ın Göztepe ile 3+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Arda Okan Kurtulan, 2025-26 sezonu öncesi Adana Demirspor'dan bedelsiz kadroya katılmıştı.

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