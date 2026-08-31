Arda Güler'in golüne Mourinho'dan olay tepki! İspanya bu yüz ifadesini konuşuyor

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İspanya La Liga'nın 3'üncü hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Malaga'yı konuk etti. Ev sahibi Real Madrid, mücadele boyunca üstün bir oyun sergilediği karşılaşmada rakibini 4-0 mağlup etti.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Jude Bellingham, 26'ncı dakikada kendi kalesine Alfonso Herrero, 30'uncu dakikada Kylian Mbappe ve 90+1'inci dakikada Arda Güler attı. Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde çıktığı 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Karşılaşmaya yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, 86'ncı dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Sabah’ın haberine göre, mücadelenin son bölümünde sahaya çıkan Arda, 90+1'inci dakikada kaydettiği golle skoru belirleyen isim oldu. Milli futbolcumız son olarak 15 Nisan 2026'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Bayern Münih filelerini 2 kez havalandırmıştı.
Mücadelenin ardından AS Gazetesi, Arda güler için, "Etkisi hemen görüldü. Arda pozisyonu çok iyi taşıdı, topu Vinícius'a açtı. Vinícius da harika bir asistle topu tekrar Arda'ya verdi ve yapması gereken tek şey topu ağlara göndermekti." denildi.
Mücadelenin ardından AS Gazetesi, Arda güler için, "Etkisi hemen görüldü. Arda pozisyonu çok iyi taşıdı, topu Vinícius'a açtı. Vinícius da harika bir asistle topu tekrar Arda'ya verdi ve yapması gereken tek şey topu ağlara göndermekti." denildi.
Managing Real Madrid sitesi ise milli futbolcuya 7,5 puan verirken, "Sahada yalnızca birkaç dakika kalmasına rağmen çok büyük bir etki yarattı. Oyuna girdikten hemen sonra harika bir koşu yaptı ve ardından Real Madrid'in dördüncü golünü atarak galibiyeti tamamladı." ifadelerini kullandı.
Arda Güler'in kaydettiği golün ardından teknik Jose Mourinho'nun tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Kameralar Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya çevrilirken, kulübede ciddi bir yüz ifadesiyle oturduğu görüldü.
Arda Güler, Real Madrid kariyerinde tüm kulvarlarda toplamda 115 karşılaşmaya çıktı ve 19 gol – 26 asist yaptı. 21 yaşındaki futbolcunun, İspanyol deviyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.
Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro olarak gösteriliyor.
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