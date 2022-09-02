WhatsApp'ta yeni dönem! Test aşaması başladı

WhatsApp, kullanıcıların doğrudan kendi kendilerine mesaj gönderebilmesini sağlayan yeni bir özelliği test etmeye başladı. WABetaInfo'nun aktardığına göre, yeni özellik ile birlikte WhatsApp not alma ve dosya yedekleme amacıyla kullanılabilecek.

WhatsApp Desktop Beta’da yeni özelliği test etmeye başladı.

WhatsApp’ın masaüstü veya web sürümünde rehber açıldığında ilk başta ‘You (Siz)’ seçeneği yer alacak. Buraya tıklayarak kendi kendinize mesaj atabileceksiniz.

Şu anda özellik masaüstü sürümünde görünse de WhatsApp’ın aynı özelliği Android ve iOS cihazlarda da geliştirmesi bekleniyor. Ayıca söz konusu kişisel sohbet, farklı cihazlarda da aynı şekilde görünecek.

WhatsApp'ın bu özelliği telefondaki bir veriyi masaüstüne kolayca aktarmak, not almak veya dosya yedeklemek için kullanabilir. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.