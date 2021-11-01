WhatsApp'ta yeni dönem! İlk geri ödemeler yapıldı

WhatsApp Payments'ın kullanımını artırmak isteyen şirket bunun için kullanıcıların 48 saat içinde WhatsApp'ten para iadesi almalarını sağlayabilecek yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'taki beta testleri keşfeden WABeta'nın bulduğu özelliğe göre WhatsApp Payments'te iade özelliği test ediliyor.

Şirket resmi açıklama yapmadı fakat ekran görüntülerinden elde edilen bilgilere göre daha önce WhatsApp Payment'ı kullanmayan kullanıcılar bu özelliği ilk kez kullandıklarında kendilerine yaptıkları ödemenin bir kısmı 48 saat içinde iade edilecek.

Haber Global'in haberine göre; uygulamanın test aşamasını geçip kullanıma sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Şu anda WhatsApp Payment sadece Hindistan ve Brezilya'da kullanılıyor.

Gelen raporlara göre ilk geri ödemeler başladı. Bir kullanıcı hesabına gelen ödemenin ekran görüntüsünü paylaştı.

Bu özellik henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.