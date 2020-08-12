Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor
WABetaInfo, dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın çoklu cihaz özelliği üzerinde testlere başladığını bildirdi. Peki çoklu cihaz özelliği ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma ve görüşme uygulaması Whatsapp'ta yeni dönem başlıyor. WABetaInfo, Whatsapp'ın senkronize sohbet geçmişine sahip ve kullanıcıların Whatsapp'ı aynı anda birden fazla cihazda kullanabilmesini sağlayan yeni çoklu cihaz desteği üzerinde testlere başladığını bildirdi.
Yeni çoklu cihaz özelliğinin yayınlanma tarihi henüz açıklanmadı. Ancak WABetaInfo, testlerine başlanan çoklu cihaz özelliğinin, piyasaya sürülmeye hazır olduğunda yayınlanacağını bildirdi.