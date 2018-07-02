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Whatsapp'ta yeni dönem başladı! Artık onlar mesaj atamayacak

WhatsApp, kalabalık  grup sohbetlerini mesaj kargaşasına karşı daha işlevsel hale getirmeyi amaçlayan  yeni bir özellik getirdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:14
Whatsapp'ta yeni dönem başladı! Artık onlar mesaj atamayacak

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin internet  sitesinde yapılan açıklamada yeni özellikle sohbet gruplarına mesaj atmayı yalnızca grup yöneticileriyle sınırlandıran bir seçenek sunulacağı belirtildi.

Yeni seçenekle çok sayıda kişinin kullandığı sohbet gruplarında  kişilerin konuşmaları yahut bireysel yorumlarının mesaj kirliliğine yol açmasının  önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Kişilerin WhatsApp gruplarını kullanma sebeplerinden biri  de okul aile birlikleri, dernekler ve topluluk merkezleri gibi organizasyonların  yaptığı açıklama ve duyurulardan haberdar olmak. Yeni özellik bu tip grup  hesaplarının yöneticilerine daha kullanışlı araçlar sunmayı hedefliyor."  ifadeleri yer aldı.

Yeni özellik, "Grup Bilgisi" sekmesinde "Grup Ayarları/Mesaj  Yollama/Yalnızca Yöneticiler" seçeneği işaretlenerek ayarlanabiliyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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