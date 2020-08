WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl geri getirilir?

Her akıllı telefonu olanların telefonunda yer alan dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kullanıcısını memnun etmek için her geçen gün yeni özellikleri hayata geçirmeye çalışoyor. İnterneti olan her Whatsapp kullanıcısı ücretsiz olarak kişiler arasında mesajlaşmasına, arkadaşlar arasında video ve resim gönderilmesine, grup olarak canlı görüntülü olarak konuşulmasına imkan sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır.

WhatsApp'ta silinen mesajları ufak bir dokunuşla yeniden geri yükleyebilirsiniz. Peki WhatsApp'ta silinen mesajları geri nasıl yüklenir? WhatsApp'ta silinen mesajları geri yüklemek için ne yapılır? WhatsApp'ta silinen mesajları geri yükleme için Android ve iOS cihazlarda yollar ve yöntemlerden faydalanırı. Android cihazlarda WhatsApp’ta gelen ya da gönderilen mesajlaşmaları belirli bir sistem dahilinde yedekte depolar. WhatsApp'ta silinen sohbeti geri getirmek için WhatsApp uygulamasını mevcut cihazınızdan kaldırıp yeniden yüklenemiz bir çözüm yoludur. Yeniden yüklenen WhatsApp uygulaması son yedeklemenizi arayıp bularak bu yedeklemeyi isteyip istemediğinizi size soracaktır. Böyle bir durumda “Geri Yükle" butonuna seçin ve ilaveten "İleri" seçeneğini tercih edin. Başlatma işlemi tamamlandığı zaman silinen WhatsApp mesajları yeniden görüntülediğinize şahit olacaksınız.

Peki iOS de WhatsApp’ta silinen mesajları geri getirmek nasıl olur? iOS yazılımında WhatsApp yedekleme otomatik olarak yapılmamakta. OS de yedekleme bizatihi kullanıcı tarafından gerçekleştirilmekte. Android cihazlarda olduğu gibi WhatsApp’ta silinen mesajları yeniden geri getirmek için Android de olduğu gibi aynı işlemleri yapmak icabeder. Aynın şekilde uygulamayı silip yeniden yüklemek gerekir. Bu işlemin ardından WhatsApp yedekleme konusunda sizin izninizi soracaktır. Yedeklemeye izin verildikten sonra silinen WhatsApp mesajları yeniden yüklenip karşınıza çıkacaktır.