Teknoloji

WhatsApp'ta konum tartışması alevlendi: Uzman iddia etti, şirket yalanladı

Giriş Tarihi:
WhatsApp'ta konum tartışması alevlendi: Uzman iddia etti, şirket yalanladı

Siber güvenlik araştırmacısı Elorm Daniel, WhatsApp mesajlarının kullanıcı izni olmadan konum bilgilerini paylaştığını öne sürmüştü. İddialar sosyal medyada yankı bulurken WhatsApp, konum bilgilerinin yalnızca açık onayla paylaşıldığını söyleyerek güvenlik endişelerini reddetti.

Siber güvenlik araştırmacısı Elorm Daniel, WhatsApp mesajlarının kullanıcıların izni olmadan konum bilgilerini karşı tarafa iletebileceğini iddia etti. Afrika kökenli araştırmacının açıklamaları, özellikle Türk medyasında geniş yankı buldu.

Daniel, iPhone 12 Pro Max üzerinde yaptığı adli incelemeye ilişkin detayları X üzerinden paylaştı. WhatsApp üzerinden yaptığı bir yazışmayı analiz eden araştırmacı, mesajların metadatasının, mesajlaştığı kişinin konumunu gösterebildiğini öne sürdü.

METADATA NEDİR VE WHATSAPP’TA NEYİ KAPSIYOR?

“Metadata” veya “metaveri,” veriler hakkında bilgi veren veriler olarak tanımlanıyor. Mesajlaşmalarda genellikle gönderen, alıcı, gönderim tarihi ve saati gibi bilgiler metadata kapsamında saklanıyor.

WhatsApp mesajları uçtan uca şifreleme ile korunuyor; yani mesaj içeriği yalnızca gönderen ve alıcı tarafından okunabiliyor. Ancak metadata, şifrelenmiş olsa bile kaydediliyor ve silinen mesajlarda dahi bazı bilgiler kurtarılabiliyor.

GRUP SOHBETLERİNDE HANGİ BİLGİLER SAKLANIYOR?

Daniel, WhatsApp gruplarına dair metadata’yı da paylaştı. Buna göre uygulama, grupta kimin olduğu, grubun ne zaman ve kim tarafından oluşturulduğu, kimlerin eklendiği veya çıktığı gibi bilgileri kaydediyor.

Uzmanlar, bu tür verilerin adli incelemelerde güçlü kanıt oluşturduğunu belirtiyor. Mesaj içeriği olmasa da, grubun kimler tarafından yönetildiği ve kullanıcı hareketleri gibi bilgiler elde edilebiliyor.

KONUM VERİLERİ VE MEDYA DOSYALARI

Daniel’ın paylaşımlarına göre, telefonlar her fotoğraf, video veya ekran görüntüsü oluşturulduğunda GPS koordinatlarını kaydediyor. Bu, soruşturmacıların kullanıcıların medyayı oluşturduğu yeri tespit edebilmesini sağlıyor.

Ancak uzmanlar, WhatsApp’ın normal medya paylaşımında orijinal GPS verilerinin çoğunu temizlediğini ve alıcıya göndermediğini vurguluyor. Yani Daniel’ın iddiası, WhatsApp’ın değil, iPhone cihazının standart özellikleriyle ilgili.

CANLI KONUM PAYLAŞIMI AYRI BİR DURUM

WhatsApp’ta “Canlı Konum” paylaşıldığında, süreç farklı işliyor. Bu paylaşım, cihaz ve sunucularda ayrı metadata izleri bırakıyor. Canlı konum paylaşımı bittiğinde bile telefonun veritabanında son konum bilgisi bulunabiliyor. Daniel’ın tespit ettiği konum verileri de muhtemelen bu şekilde elde edilmiş olabilir.

WHATSAPP’TAN YANIT

Anadolu Ajansı’nın sorusu üzerine WhatsApp, kullanıcıların verdiği izinler dışında konum gibi bilgileri paylaşmadığını açıkladı.

Uzmanlar ise uçtan uca şifreleme ile içeriklerin korunmasına rağmen, metadata’nın uygulama ve cihaz tarafından saklandığını, bunun standart bir özellik olduğunu belirtiyor.

