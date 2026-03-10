  • İSTANBUL
THY 6 yeni noktaya daha uçacak!
Dünya

THY 6 yeni noktaya daha uçacak!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
THY 6 yeni noktaya daha uçacak!

THY, 2026’da Erivan, Temeşvar, Monrovia, Bissau, Urumçi ve Çengdu dahil 6 yeni destinasyona uçuş başlatacak.

THY, 2026’da Erivan, Temeşvar, Monrovia, Bissau, Urumçi ve Çengdu dahil 6 yeni destinasyona uçuş başlatacak.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2026 yılında uçuş ağına 6 yeni destinasyon ekleneceğini açıkladı. Yeni rotalar arasında Avrupa, Afrika ve Asya’dan önemli şehirler yer alıyor.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada THY’nin küresel ağını genişletmeye devam ettiğini belirterek, bu yıl uçuş başlatılacak yeni noktaları duyurdu.

Açıklamaya göre THY’nin uçuş ağına eklenecek yeni destinasyonlar şöyle:

 

Ermenistan – Erivan

Romanya – Temeşvar

Liberya – Monrovia

Gine-Bissau – Bissau

Çin – Urumçi

Çin – Çengdu

Bilal Ekşi paylaşımında, “2026’da da yeni noktalarını uçuş ağımıza ekliyoruz. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu ünvanımızı daha da güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni destinasyonlarla birlikte THY’nin uluslararası uçuş ağının daha da genişlemesi ve farklı bölgeler arasında bağlantıların güçlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

