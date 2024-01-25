WhatsApp’ta hesapsız mesajlaşma dönemi

Avrupa Birliği’nin teknoloji şirketlerini yakından ilgilendiren yasası sonrasında önemli değişiklikler olmaya devam ediyor. Bu yasadan etkilenen şirketlerden biri de WhatsApp oldu. Bu kapsamda kişiler, WhatsApp hesabı olmadan da mesajlaşabilecek. İşte özellikle ilgili tüm bilgiler!

WhatsApp, platformlar arası mesajlaşmayı gerçekleştiriyor!

Avrupa Birliği, teknoloji şirketleri için Dijital Hizmetler Yasası kapsamında birçok düzenleme yaptı. Düzenleme ile birlikte mesajlaşma hizmeti sunan şirketlerin kullanıcılarına farklı uygulamalar arasında mesajlaşma zorunluluğu geldi.

Bu düzenlemeler için adım atan şirketlerden biri de WhatsApp oldu. Şirketin App Store’da 24.2.10.72 sürümüyle yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bununla birlikte WhatsApp, platformlar arası mesaj özelliği üzerinde çalıştığını belirtti.

Paylaşılan ekran görüntüsü ise bazı detayları gözler önüne seriyor. Özellik henüz geliştirme aşamasında olduğu için yalnızca üçüncü taraf platformlar arası desteğin olduğunu görüyoruz. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar diğer uygulamaları kullanan kişilerle de iletişim kuracak.

Böylece WhatsApp hesabı olmayan kişiler için WhatsApp kullanıcılarıyla mesajlaşmak önemli bir sorun olmayacak. Daha öncesinde şirket bu bu özelliği Android’lerde test etti. Şimdi ise iPhone’larda deniyor. Özelliğin herkese açık hale geleceği hakkındaysa herhangi bir bilgi yok.

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