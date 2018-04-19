WhatsApp’ta gruptan atma sona eriyor!

Yöneticilikten alma özelliği iOS için 2.18.41, Android için de 2.18.116 numaralı WhatsApp sürümünde kullanıcılara sunuldu.

Bu güncellemeden önce bir yöneticinin görevinden alınması için önce gruptan çıkması veya çıkarılması gerekiyordu. Yeni özellik, grubun standart üyelerinin yöneticileri görevlerinden alabilmelerine izin vermiyor.