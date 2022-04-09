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Teknoloji WhatsApp'ta flaş gelişme! Depolama sorunu olanlara müjde
Teknoloji

WhatsApp'ta flaş gelişme! Depolama sorunu olanlara müjde

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, medyaları manuel olarak kaydetme seçeneği getiriyor. Bu gelişme ile birlikte cihazlardaki dahili depolama sorunu da ortadan kaldırılacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 08:09:00 -
WhatsApp'ta flaş gelişme! Depolama sorunu olanlara müjde

WhatsApp, cihazlardaki dahili depolama sorununu çözmek amacıyla medyaları manuel olarak kaydetme seçeneği getiriyor.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, WhatsApp, en popüler mesajlaşma platformu olarak biliniyor, ancak can sıkıcı bazı sorunlardan da geri kalmıyor. Platform, pek çok yeni özellik eklemesine rağmen, birçok sorunu hala çözemedi. İnsanların kaybolan mesajlarla ilgili en büyük sorunlarından biri, sohbet sırasında gönderilen ve alınan görüntülerin galerilerine otomatik olarak kaydedilmesiydi.

WhatsApp kullanıcıları, platformda gönderilen ve alınan medya dosyalarının cihazlarındaki dahili depolamayı dolduracağını düşünüyor. Son raporlara göre WhatsApp, bu sorunu çözmeyi planlıyor. Son beta sürümüne gelen güncellemeyle platform, kaybolan mesajların medyaların cihazınıza kaydetme şeklini değiştiriyor.

Medyalar manuel olarak kaydedilecek

Bazı kullanıcıların denediği yeni WhatsApp sürümü, kaybolan mesajlar oturumunun etkin olduğu sırada medya dosyalarını otomatik olarak kaydetmiyor. Görünüşe göre bu güncelleme, kaybolan mesajlar özelliğinden ortaya çıkan gizlilikten kaynaklanıyor.

Kullanıcıların kaybolan mesajları seçmesinin asıl nedeni, sohbet sırasında gönderilen mesajları gizli tutmak. Tüm bunlara rağmen sohbet sırasında gönderilen medyaların cihaza otomatik olarak kaydedilmesi, bu amacı ortadan kaldırıyor. WhatsApp sonunda bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Kaybolan sohbet anında alınan ya da gönderilen medyalarının çoğu, sonradan gereksiz olabiliyor. Bundan dolayı platform, kullanıcılara manuel olarak saklama ve indirme seçeneğini sunuyor. Aslında bu özellik, bazı iOS kullanıcıları için kullanımda; Android kullanıcılarının yeni özelliğe sahip olması için biraz beklemesi gerekiyor.

Kısacası bu gelişme, kaybolan mesajların etkin olduğu sohbetlerdeki resimlerin ve videoların, medya görünürlüğü seçeneğinin açık olmasında rağmen galerinizde görünmeyeceği anlamına geliyor. WABetaInfo'ya göre bu yenilikler, 24 saat içinde genel yapı üyelerine ve Beta'dakilere sunulacak. Merakla beklenen bu gelişme, WhatsApp'ın uzun zamandır devam eden sorunlarına da çözüm getirebilir.

 

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