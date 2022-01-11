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Teknoloji WhatsApp'ta flaş değişiklik
Teknoloji

WhatsApp'ta flaş değişiklik

WhatsApp'ın sohbet listesinden Yayın Listesi ve Yeni Grup seçeneklerini kaldıracağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 08:28:00 - 2022-01-11 08:31:43
WhatsApp'ta flaş değişiklik

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakında sohbet listesinde bir takım güncellemeye getirebilir. WhatsApp'ın sohbet listesinden Yayın Listesi ve Yeni Grup seçeneklerini kaldıracağı bildirildi. Mesajlaşma uygulamasını açtığınızda, sohbet ekranının sağ ve sol üst kısmında Yayın Listesi ve Yeni Grup seçeneklerini görürsünüz.

Söylentiye göre, WhatsApp yalnızca Arşivlenenler listesini sohbet ekranının üst kısmında tutacak ve Yayın Listesini ve Yeni Grubu kaldıracak. Raporda, "WhatsApp sohbet listesini çok temiz hale getirmeyi planlıyor ve bunun için belirli UI öğelerini kaldırmaları gerekiyor. Özellikle yayın listelerinizi açabileceğiniz ve yeni gruplar oluşturabileceğiniz satırı kaldırmayı planlıyorlar" denildi.

Yayın Listesi ve Yeni Grup, kullanıcıların tek bir dokunuşla bir grup oluşturmasını veya birçok kişiye mesaj göndermesini sağladı.

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