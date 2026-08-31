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70 yaşındaki adam kiracısını öldürdü! Nedeni belli oldu!

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70 yaşındaki adam kiracısını öldürdü! Nedeni belli oldu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 70 yaşındaki Enver Ayaz, 28 yaşındaki kiracısı Kılıçhan Şahin'i (28) çıkan tartışmada tüfekle balkondan vurup öldürdü.

#1
Foto - 70 yaşındaki adam kiracısını öldürdü! Nedeni belli oldu!

Olay, dün saat 18.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yaşayan ev sahibi Enver Ayaz ile 3'üncü kattaki dairede yaşayan kiracısı Kılıçhan Şahin arasında tartışma çıktı.

#2
Foto - 70 yaşındaki adam kiracısını öldürdü! Nedeni belli oldu!

Sokakta başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Enver Ayaz yere düşüp başından yaralandı, bu sırada araya mahalle sakinleri girerek tarafları ayırdı.

#3
Foto - 70 yaşındaki adam kiracısını öldürdü! Nedeni belli oldu!

İKİNCİ KATTAN ATEŞ AÇTI Kavganın ardından evine giden Enver Ayaz, 2'nci kattaki dairesinin balkonundan, sokaktaki Kılıçhan Şahin'e ateş etti. Saçmaların göğsüne isabet ettiği Şahin, ağır yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda karşılarına çıkan ambulansa alınan yaralı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

#4
Foto - 70 yaşındaki adam kiracısını öldürdü! Nedeni belli oldu!

GÖZALTINA ALINDI Olay çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansırken, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Enver Ayaz, 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edilip, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Ayaz, ifadesinin ardından sağlık kontrolüne getirildi.

#5
Foto - 70 yaşındaki adam kiracısını öldürdü! Nedeni belli oldu!

"DUYMUYORUM" Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen Ayaz, gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna "Duymuyorum, kulaklık yokken anlamıyorum." diyerek yanıt verdi.

#6
Foto - 70 yaşındaki adam kiracısını öldürdü! Nedeni belli oldu!

Bu arada tartışmanın "depo temizliği" yüzünden çıktığı öğrenildi. Enver Ayaz'ın, kiracısından binadaki ortak depoyu temizlemesini istediği, bu nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.

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