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Teknoloji

WhatsApp'ta 'çoklu cihaz' dönemi başlıyor

Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, aynı hesabın 4 farklı cihazda kullanılabilmesini sağlayan yeni özelliğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 02:53:00 -
WhatsApp'ta 'çoklu cihaz' dönemi başlıyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, yeni bir dönem başlıyor. Şirket, SMS'le gelen bir doğrulama kodu ile çalışan ve aynı hesabın 4 farklı cihazda kullanılabilmesini sağlayan yeni özelliğini duyurdu.

Henüz beta sürümünde test aşamasında olan yeni özelliğin, ilerleyen günlerde kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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