WhatsApp'ta 'çoklu cihaz' dönemi başlıyor
Dünyanın en aktif kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, aynı hesabın 4 farklı cihazda kullanılabilmesini sağlayan yeni özelliğini duyurdu.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta, yeni bir dönem başlıyor. Şirket, SMS'le gelen bir doğrulama kodu ile çalışan ve aynı hesabın 4 farklı cihazda kullanılabilmesini sağlayan yeni özelliğini duyurdu.
Henüz beta sürümünde test aşamasında olan yeni özelliğin, ilerleyen günlerde kullanıcılara sunulması bekleniyor.