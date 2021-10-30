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Teknoloji Whatsapp'ta çevrim dışı görünmenin 3 yolu
Teknoloji

Whatsapp'ta çevrim dışı görünmenin 3 yolu

WhatsApp'ta çevrimiçi görülmeyi tercih etmeyenler tarafından "nasıl çevrımdışı görünebilirim" sorusuna yanıt aranıyor. İşte Whatsapp'ta nasıl çevrimdışı görününürsünüz taktikleri...

Yeniakit Publisher
2021-10-30 08:26:00 -
Whatsapp'ta çevrim dışı görünmenin 3 yolu

Çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyonlarca kullanıcının en çok tercih ettiği platformlar arasında yerini koruyor.

Anlık mesaj imkanı sunan WhatsApp aynı zamanda son görülme özelliği ile de öne çıkıyor.

Karşısınızdaki kişinin çevrimiçi olup olmadığını veya en son ne zaman giriş yaptığını görebiliğiniz WhatsApp özelliği, bazı kullanıcılar tarafından tercih edilmiyor.

Bu noktada çevrimiçi iken nasıl çevrımdışı görünebilirim sorusu akıllarda yerini alıyor. WhatsApp'ta mesajları çevrimiçi olmadan yanıtlamak mümkün mü? WhatsApp çevrimiçi gizleme, kapatma nasıl yapılır? merak ediliyor.

İşte WhatsApp'ta çevrimiçi görünmeden mesaj yazmanın 3 taktiği...

Ekrandan "yanıtla" seçeneği

Telefonunuza gelen WhatsApp bildiriminin altında duran ‘yanıtla’ butonuna tıklayarak mesajı bildirim menüsü üzerinden yanıtlayabilirsiniz.

Bildirim menüsü üzerinden yanıtladığınız herhangi bir WhatsApp mesajında kullanıcılar sizi çevrimiçi göremeyecek.

İnterneti kapatıp cevaplayın

Eğer sohbet ekranını mutlaka açmanız gerekiyorsa, aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Telefonunuzun Wi-Fi ve hücresel veri bağlantılarını kapatın.

Sohbete girin, mesajınızı yazın ve gönderin.

WhatsApp’ı kapatın.

Wi-Fi ya da hücresel veriye yeniden bağlanın.

Son görülmeyi kapatın

Ayarlar> Gizlilik> Durum adımlarını takip ediniz.

Daha sonra buradan kişilerim seçiliyse tüm kişileriniz çevrim içi olup olmadığınızı görebiliyor demektir.

Buradan kişiler yerine hiç kimse yazanı tercih ediniz.

Bu şekilde çevrim içi özelliğini kapatmış olursunuz.

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