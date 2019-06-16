0553 313 94 23

WhatsApp'ta bunu yapan yandı! Hemen dava açılacak...

Teknoloji devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, toplu mesajlar yoluyla dağıtılan yanlış haberlerin önüne geçmek için toplu mesaj atanlar hakkında dava açabileceğini duyurdu.

16 Haziran 2019 Pazar 14:13
WhatsApp'ta bunu yapan yandı! Hemen dava açılacak...

Facebook grubuna ait WhatsApp, uygulama üzerinde çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Uygulamanın ismini lekeleyecek durumları engellemek isteyen popüler platform, bu konuda gerekli adımları da atmaya başladı.

Son olarak uygulama üzerinde yayılan sahte mesajlar konusu üzerine odaklanan WhatsApp gerekli adımı attı.

Dava açılacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, aynı mesajı fazla sayıda kişiye gönderen kullanıcılara dava açacağını bildirdi.

Araştırmalara göre kullanıcıların %52'sinin haberleri WhatsApp üzerinden aldığı ortaya çıkmıştı.

Ve Whatsapp üzerinden haberi alan kişilerin o habere hemen güvenerek ona göre bir davranış sergilediği gözlemlenmişti.

Paylaşılan içerikler suşa teşvik ediyor

Uygulama üzerinden paylaşılan içeriklerin gasplara, başkaldırmalara ve cinayetlere yol açtığı anlaşılmıştı.

Toplu gönderim yoluyla yayılan mesajlar sonucunda ortaya çıkan olayların önüne geçmek isteyen WhatsApp, 7 Aralık 2019 itibarıyla toplu mesaj gönderen herhangi bir kullanıcıya dava açma hakkına sahip olacak.

WhatsApp'ın resmi sayfasından konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

7 Aralık 2019'da başlayarak, WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi, Hizmet Şartlarımızı ihlal eden veya istismarda bulunanlara, otomatik veya toplu mesajlaşma gibi ihlallerde bulunduğunu belirlediklerine karşı yasal işlemlerde bulunacaktır.

Örneğin, platform dışı bilgiler, şirketlerden WhatsApp'ı Şartlarımızı ihlal eden şekillerde kullanma yetkileri hakkındaki hak iddialarını içerir.

Bu yazı, kötüye kullanım kanıtı olan şirketlere karşı, kötüye kullanım 7 Aralık 2019'un ötesinde de devam ederse veya bu şirketler söz konusu tarihten önce başka platformda kötüye bağlantısı kanıtlanırsa, yasal işlemlerde bulunacağımızı bildiririz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:13
  1. WhatsApp
  2. whatsapp yenilik
  3. WhatsApp kullanıcıları
  4. WhatsApp toplu mesaj
  5. sosyal medya
  6. WhatsApp kullanıcıları dikkat
  7. akıllı telefon
  8. iOS
  9. Android
  10. mesajlaşma

YORUM YAZ

  • KubilayKubilay30 dk önce
    Wikipedia hala ACILMADI degil mi?..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Polisler zamanla yarıştı! Son anda...
  1. Polisler zamanla yarıştı! Son anda...
  2. Kamışlı’daki yangın Nusaybin..
  3. Çorum’da 14 bin 112 hektar arazi..
  4. Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, AA..
  5. Jandarma Kuruluşunun 180.yılı anısına..
  6. Babalar Günü’nün en acılı babası
  7. Eğitim Bir- Sen eğitim yılını..
  8. Prof. Dr. Arık: “Karapınar’daki..
  9. Bursa’da yağış uyarısı
  10. Şanlıurfa'da iki aile arasındaki..
  11. Fenerbahçe’de gerçekleşen Olağan Mali..
  12. "Hurda araçta ÖTV indiriminin..
  13. Bahçeli’ye çelme, İmamoğlu’na destek!..
  14. Elaziz Belediyespor, Alaattin Tutaş..
  15. Yunanlı gazeteciden yeni Sykes-Picot..
  16. 20. Arnavutköy Şenliği başladı
  17. Çaykur Rizespor’dan ’Anne-Baba Haydi..
  18. 100. Yılında 19 Mayıs ve Milli..
  19. Gemlik’te okula şehidin adı verildi
  20. Bakan Pakdemirli, Belgrad Ormanı'nda..
  21. "Küskün arkadaşlarımızı ikna ederek..
  22. “Güneş çarpması” konusunda uyarı
  23. Malatya’da kaçak tur denetimi
  24. Gölbaşı ilçesinde otluk alanda çıkan..
  25. Makine Mühendisleri Odasından Kazım..
  26. Hangi savcıları işaret etti? CHP’li..
  27. Trump şimdi de kendi medyasına sardı!..
  28. "Daha büyük Türkiye'ye doğru..
  29. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
  30. Derbi günlerinde en çok pizza siparişi..
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

Günün Karikatürü

16 Haziran 2019
Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor