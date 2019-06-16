WhatsApp'ta bunu yapan yandı! Hemen dava açılacak...

Facebook grubuna ait WhatsApp, uygulama üzerinde çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Uygulamanın ismini lekeleyecek durumları engellemek isteyen popüler platform, bu konuda gerekli adımları da atmaya başladı.

Son olarak uygulama üzerinde yayılan sahte mesajlar konusu üzerine odaklanan WhatsApp gerekli adımı attı.

Dava açılacak

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, aynı mesajı fazla sayıda kişiye gönderen kullanıcılara dava açacağını bildirdi.

Araştırmalara göre kullanıcıların %52'sinin haberleri WhatsApp üzerinden aldığı ortaya çıkmıştı.

Ve Whatsapp üzerinden haberi alan kişilerin o habere hemen güvenerek ona göre bir davranış sergilediği gözlemlenmişti.

Paylaşılan içerikler suşa teşvik ediyor

Uygulama üzerinden paylaşılan içeriklerin gasplara, başkaldırmalara ve cinayetlere yol açtığı anlaşılmıştı.

Toplu gönderim yoluyla yayılan mesajlar sonucunda ortaya çıkan olayların önüne geçmek isteyen WhatsApp, 7 Aralık 2019 itibarıyla toplu mesaj gönderen herhangi bir kullanıcıya dava açma hakkına sahip olacak.

WhatsApp'ın resmi sayfasından konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

7 Aralık 2019'da başlayarak, WhatsApp, otomatik veya toplu mesajlaşma veya kişisel olmayan kullanım gibi, Hizmet Şartlarımızı ihlal eden veya istismarda bulunanlara, otomatik veya toplu mesajlaşma gibi ihlallerde bulunduğunu belirlediklerine karşı yasal işlemlerde bulunacaktır.

Örneğin, platform dışı bilgiler, şirketlerden WhatsApp'ı Şartlarımızı ihlal eden şekillerde kullanma yetkileri hakkındaki hak iddialarını içerir.

Bu yazı, kötüye kullanım kanıtı olan şirketlere karşı, kötüye kullanım 7 Aralık 2019'un ötesinde de devam ederse veya bu şirketler söz konusu tarihten önce başka platformda kötüye bağlantısı kanıtlanırsa, yasal işlemlerde bulunacağımızı bildiririz.