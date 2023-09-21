WhatsApp'ta bu özelliği kullanmak isteyen para ödeyecek! O özellik aylık 279.99 TL oldu

Dünya üzerinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğiyle gündeme geldi. Yıllardır ücretsiz bir şekilde hizmet veren WhatsApp, ücretli bir özelliği ile birlikte kullanıcılarının dikkatini çekti.

YENİ ÜCRETLİ ÖZELLİK

Ortaya atılan ücretli özellik iddiası bir zamanlar ismi Twitter olan, şimdilerde ise X olan sosyal medya platformundan alıntılanmış görünüyor. Ücretli olacak yeni hizmetini duyuran WhatsApp'a mavi tik geliyor. X uygulaması ve Instagram uygulamasında, kullanıcılara verilen mavi tik özelliği şimdi WhatsApp'a da geliyor.

Kullanıcılarına yeni özelliğini sunacağı söylenen WhatsApp'ın, diğer platformlarda olduğu gibi belirli bir ücret karşılığında bu hizmeti sunacağı belirtiliyor. WhatsApp üzerinden mavi tik sahibi olmak istiyorsanız, belirli bir ücret ödemeniz gerekecek.

WHATSAPP MAVİ TİK

WhatsApp'a gelmesi beklenen mavi tik özelliğinin, Meta platformlarında yaygınlaşması dikkat çekiyor. Meta platformlarının büyük bir kısmında yer alan "Mavi Tik" için WhatsApp hedef olarak gösterildi. Özelliğin, "Meta Verified" olarak nitelendirilmesiyle birlikte bu hizmeti satın alan kişiye, hem mavi tik verilecek hem de müşteri desteği ve sahte hesaplara karşı koruma hizmeti verileceği duyuruldu.

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HİZMET BEDELİ NE KADAR?

WhatsApp kullanıcılarına sunulan bu özelliğin Türkiye'deki aylık ücreti ise 279,99 TL olarak belirlendiği söyleniyor. WhatsApp'a gelen özellik ile birlikte Facebook ve Instagram için ayrı ayrı ödemeler yapmanıza gerek kalmıyor. Instagram ve Facebook için belirtilen hizmeti satın almak isteyen kullanıcılar 22 dolar öderken, iki platform için birden bu hizmeti kullanmak isteyen kişiler sadece 35 dolar ödeyecek.