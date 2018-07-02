THY - İmaj
0553 313 94 23

WhatsApp'ta bir dönem sona erdi. Artık girdiğiniz anda...

Haziran ayında Android kullanıcıları için WhatsApp grup ayarları ile ilgili güncelleme sunan servis, şimdi de İOS kullanıcıları için daha geniş çapta seçenek sunmaya başladı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:57
WhatsApp'ta bir dönem sona erdi. Artık girdiğiniz anda...

Grup yöneticileri, iOS için WhatsApp uygulamasına eklenen yeni özellikler ve geliştirmeler ile çok daha başarılı bir yönetim sergileyebilecekler. Bunların başında, sadece grup yöneticilerinin bir gruba mesaj gönderme yetkisine sahip olması başı çekiyor. Bu yeni seçeneği Grup Bilgisi altındaki Grup Ayarları içerisinde Sadece Yöneticiler olarak bulmanız mümkün. Bu arada yönetici olmayanların mesajları hala okuyabileceğini ve Yöneticiye Mesaj Gönder seçeneği ile özel olarak yanıt verebileceğini de belirtelim.

Bu yeniliğin grupları önemli duyurular ve bilgiler için kullananların oldukça işine yarayacağını söyleyebiliriz. Örneğin; öğretmenler, ebeveynler, topluluk merkezleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu özellikle paylaşımlarının ilgili kitleye sorunsuzca ulaşmasını sağlayabilecek. Bu anlamda yönetici aracının oldukça işlevsel olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Güncellemenin sunduğu önemli bir geliştirme ise, grup yöneticisinin telefon numaralarını değiştirdiklerinde kişilere kolayca bildirimde bulunmasına olanak sağlaması. Bu yeni seçeneğe ise Ayarlar > Hesap > Telefon Numarasını Değiştir sıralaması üzerinden kolayca erişilebiliyor. Ek olarak, hangi kişilerin yeni telefon numaranızı öğrenmesini istediğinizi de seçme şansına sahipsiniz.

shiftdelete'in haberine göre WhatsApp geçtiğimiz aylarda kullanıcılarına sunduğu grup deneyimi için birçok adım atmayı ihmal etmemiş durumda. Bunların birçoğunun hali hazırda Telegram ile sunulduğunu da hatırlatmak gerek. Hoş her uygulama birbirinden bolca esinleniyor. Son dönemde sunulanlar arasında; grup bilgileri, yazılanlardan geri kalmama özelliği ve kullanıcıların ayrıldığı gruba sürekli olarak tekrar eklenmesine karşı koruma gibi detaylar öne çıkanlar arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:57
  1. WhatsApp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
    1. Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
    2. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
    3. Kayseri lise 2018 taban puanları
    4. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    5. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    6. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    7. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    8. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    9. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    10. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    11. İstanbul lise taban puanları 2018..
    12. Ankara liseleri taban puanları..
    13. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    14. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    15. Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?
    16. Yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi
    17. Bu besinler iştah açıyor!
    18. MTV temmuz ödemesi nereye ve nasıl..
    19. Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert..
    20. MTV 2. Taksit ödemeleri ne zaman?..
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!